Перед тем как приступить к международным делам - переговорам на полях Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин провел в Константиновском дворце в Стрельне две встречи - с бывшим первым вице-премьером Игорем Шуваловым и бывшим вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Шувалову глава государства предложил возглавить Внешэкономбанк, а Рогозину - "Роскосмос".

"Игорь Иванович, предмет нашей встречи вам известен: как вы относитесь к этому предложению - возглавить Внешэкономбанк?" - поинтересовался глава государства у Шувалова. "В последние годы я работал в наблюдательном совете Внешэкономбанка, и вопросы, которые мы рассматривали под руководством председателя правительства, мне известны. И в последние два года команда Сергея Николаевича Горькова занималась по вашему поручению тем, что решала самые сложные проблемы, которые накоплены за предыдущие годы", - ответил собеседник.

"Работа проделана. В целом банк сейчас не в плохом состоянии, и, как я понимаю, сейчас он должен приобрести настоящий смысл развития и вписаться в эту повестку, которую вы объявили майским указом", - продолжил Шувалов. "Эту повестку я полностью разделяю, она очень важна для России. И банк, Внешэкономбанк, может занять место одного из центральных инструментов, для того чтобы эта повестка реализовалась. Накопленный опыт и силы и знания буду использовать для того, чтобы эти цели достичь", - заверил он.

"Когда я думал об этом назначении и об этом предложении для вас, как раз и исходил из того, что вы долгие годы работали в правительстве, в значительной степени занимались крупными проектами, так или иначе работали с иностранными партнерами по очень многим направлениям - собственно говоря, это входило в круг ваших обязанностей", - пояснил Путин.

"Действительно, Сергей Николаевич много сделал для того, чтобы банк возродился, вновь встал на ноги и добился реальных результатов, успехов. Думаю, что у вас будет очень хорошая команда. И потом, у Сергея Николаевича тоже есть определенные идеи, - заметил президент. - Мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе поработали, чтобы этот банк, а это, собственно говоря, условно банк, это, скорее всего, все-таки институт развития, чтобы он именно таким и стал, его, конечно, нужно будет поддержать, надо будет еще дополнительно докапитализировать".

Надо посмотреть в том числе и на укрепление команды, с тем чтобы эту, по сути, целую отрасль возглавляли люди, которые изнутри знают, как она устроена

"Это отдельная тема. Знаю, что вы уже обсуждали с председателем правительства эти вопросы, знаю, что вас это тоже беспокоит. Задача такая стоит - докапитализация, потому что для того, чтобы банк эффективно выполнял эту функцию института развития, конечно, он должен быть дееспособным. Все это понимают, и мы постараемся вас поддержать", - заверил Путин.

"Ваш предыдущий опыт работы в правительстве по тем направлениям, которые входили в круг ваших обязанностей, конечно, на мой взгляд, на данном участке работы будет очень востребован. Это первое, - подчеркнул президент. - И второе: очень рассчитываю на то, что вы так с правительством и будете продолжать работать. В этом смысле ваша работа, конечно, изменится, ваш статус поменяется, но направление деятельности будет если не полностью совпадать, то в значительной степени будет таким, которое позволит вам полноценно использовать весь опыт, который вы накопили за предыдущие годы". "Спасибо за доверие, не подведем", - обещал Шувалов.

На следующей встрече президент предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить "Роскосмос".

"Вы мне докладывали и предложения по укреплению и развитию этой компании. Мы с вами их неоднократно обсуждали, - продолжил Путин. - Есть замечательная возможность в качестве руководителя этой компании начать осуществление всех предложенных вами же планов развития компании "Роскосмос".

"Сделаю все возможное и необходимое для того, чтобы оправдать ваше доверие, - пообещал Рогозин.

"Надо посмотреть в том числе и на укрепление команды, с тем чтобы эту, по сути, целую отрасль возглавляли люди, которые изнутри знают, как она устроена. Это должны быть хорошие специалисты, высококлассные ученые, организаторы. Мы с вами об этом еще поговорим..." - заключил президент.

Тем временем

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Владимира Путина состоялось несколько международных встреч. В частности, с заместителем председателя КНР Ван Цишанем и с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Владимир Путин отметил беспрецедентно высокий и очень качественный характер отношений России и Китая. В составе китайской делегации на ПМЭФ - около 200 человек, она одна из самых представительных. "Это естественно, потому что Китай для России - самый крупный торгово-экономический партнер", - заявил президент России на встрече с заместителем председателя КНР. Ван Цишань передал Путину слова приветствия Си Цзиньпина и отметил, что отношения Китая и России оказывают влияние "не только на пространство Евразии, но и на весь мир".

"МВФ играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области экономики и финансов, и Россия как член фонда заинтересована в повышении эффективности его работы", - сказал Путин в ходе встречи с Кристин Лагард. Россия всегда с интересом ждет оценок и прогнозов МВФ, заметил президент РФ.

"Будем ждать, как обычно на мероприятиях подобного рода, на "двадцатках", мы всегда все с интересом ждем ваших выступлений. Для всех нас всегда важны ваши оценки и прогнозы", - заявил российский лидер на встрече с главой МВФ.