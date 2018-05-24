При взрыве в Багдаде семь человек погибли и 16 пострадали

В парке на севере Багдада террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Жертвами атаки стали семь человек, еще 16 получили ранения.

Взрыв прогремел в районе, где преимущественно проживают шииты. Полицейские следили за террористом с того момента, как он появился в парке, однако не успели его поймать.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее, передает РИА Новости.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ). Боевики этой организации совершают теракты, которые чаще всего уносят жизни мирных граждан.