Путин: Франция не видит притеснения российских СМИ на Украине

Владимир Путин констатировал, что французские журналисты активно интересуются судьбой украинских коллег в РФ, но при этом не замечают притеснений российской прессы на Украине. Об этом российский президент заявил представителю французских СМИ на пресс-конференции по итогам российско- французских переговоров на высшем уровне.

"Вот вы про Сенцова, - передает ТАСС слова Владимира Путина. - Господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине".

Президент напомнил об арестованном на Украине редакторе агентства "РИА-Новости Украина" Кирилле Вышинском.

"Почему-то его судьба вас не интересует", - упрекнул французского журналиста Путин.