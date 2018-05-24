Путин и Макрон договорились о новых подходах по Сирии

После более чем трехчасовых переговоров в Стрельне лидеры России и Франции вышли к журналистам и рассказали о ходе переговоров. А касались они не только двусторонних отношений, но и конечно, ситуации в мире, и прежде всего - Ирана, Сирии, Украины.

"Франция - наш традиционный партнер, взаимовыгодными отношениями с которым мы очень дорожим", - заявил журналистам Путин. "Диалог был очень открытым, прямым и эффективным", - сказал Макрон.

Помимо обсуждения двусторонних вопросов, лидеры обменялись мнениями по ситуации, связанной с выходом США из "иранской сделки". "Все взятые на себя обязательства Иран выполняет", - напомнил Путин. И добавил, что Москва против односторонних санкций - они нелегитимны и наносят ущерб мировой экономике.

Говорили и по Сирии.

"Россия продолжит работу с правительством Сирии и оппозицией в рамках астанинского процесса... Мы готовы к контактам и с так называемой малой группой. Естественно, исходим из того, что при этом надо соблюдать принцип уважения суверенитета", - заявил Путин.

"Мы решили создать механизм координационного взаимодействия между узкой группой и астанинским процессом", - сообщил Макрон.

И нужно найти механизм определения виновных в химатаках, считает он. "Мы затронули конфликт на юго-востоке Украины, акцентировали важность неукоснительного выполнения минских договоренностей", - рассказал Путин. "Сегодняшние власти в Киеве не стремятся к урегулированию", - констатировал он. Но "нормандский формат" Москва поддерживает: диалог всегда лучше, чем конфронтация.

Лидеры прокомментировали отмену саммита глав США и КНДР.

"Россия восприняла это известие с сожалением. Мы очень рассчитывали, что будет сделан существенный шаг к разрядке ситуации... И что это будет началом денуклеаризации Корейского полуострова", - заметил Путин. "Мы надеемся, что диалог будет возобновлен и встреча состоится", - добавил он.

Макрон заметил, что процесс по снижению напряженности на полуострове должен продолжаться и международное сообщество должно действовать сообща. Макрон призвал защищать многосторонний подход в международных отношениях.

"Франция - независимая страна и мы принимаем независимые решения. Мы верим в Европу... И наш диалог с Россией - часть нашей независимой политики.... Как и союз с США. Все это звенья нашего многостороннего подхода", - пояснил он. "Мы позволили некоему недопониманию проникнуть в наши двусторонние отношения... И я хотел бы, чтобы сегодня мы могли продвигаться вперед рука об руку", - сказал президент Франции.

Он также отметил "вновь приобретенную" Россией роль сильного лидера, в частности, в урегулировании на Ближнем Востоке.

"Я хотел бы сделать так, чтобы Россия поняла, что Франция - надежный партнер для построения совместного будущего", - заявил Макрон. И еще сказал, что его страна хотела бы участвовать в диверсификации российской экономики.

На переговорах также шла речь о совместной работе в киберпространстве. Кроме того, лидеры говорили о правах человека. В том числе и про украинского режиссера Сенцова. Когда про него задали вопрос, Путин заметил, что он осужден за подготовку теракта, и напомнил о ситуации с журналистом Вышинским, арестованным на Украине.

В присутствии лидеров были подписаны документы. Среди них - совместное заявление по новому партнерству в экономике будущего, стратегический документ о партнерстве в области мирного атома, декларация о намерениях в сфере культуры о сотрудничестве в области культурного наследия, а также соглашение о совместных инвестициях в сектор медицинской реабилитации в России.

Также было заключено соглашение в отношении участия французского "Тоталь" в "Арктик СПГ-2". На переговорах в Стрельне официальный визит французского президента не закончился: завтра он будет почетным гостем ПМЭФ.