Путин подписал указы о новых назначениях Рогозина и Шувалова

"Назначить Рогозина Дмитрия Олеговича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", - говорится в документе, который был опубликован на официальном сайте Кремля в четверг, 24 мая, в 16:00.
Спустя 10 минут там же появился еще один указ, касающийся Внешэкономбанка.
"Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", - значится в данном документе.
Оба указа уже вступили в силу.
Ранее Путин встретился с обоими кандидатами на полях Петербургского международного экономического форума.
"Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - сказал Рогозин президенту.
"Спасибо за доверие, не подведем", - заявил Путину Шувалов.
Напомним, Рогозин в прошлом кабинете министров курировал оборонно-промышленный комплекс и являлся председателем набсовета госкорпорации. Шувалов работал на должности первого вице-премьера с 2008 года.