Путин подписал указы о новых назначениях Рогозина и Шувалова

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях руководителей "Роскосмоса" и Внешэкономбанка.

"Назначить Рогозина Дмитрия Олеговича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", - говорится в документе, который был опубликован на официальном сайте Кремля в четверг, 24 мая, в 16:00.

Спустя 10 минут там же появился еще один указ, касающийся Внешэкономбанка.

"Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", - значится в данном документе.

Оба указа уже вступили в силу.

Ранее Путин встретился с обоими кандидатами на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - сказал Рогозин президенту.

"Спасибо за доверие, не подведем", - заявил Путину Шувалов.

Напомним, Рогозин в прошлом кабинете министров курировал оборонно-промышленный комплекс и являлся председателем набсовета госкорпорации. Шувалов работал на должности первого вице-премьера с 2008 года.