Николай Любимов рассказал об инвестициях и IТ в Рязанской области

По итогам 2017 года Рязанская область заняла первое место по темпам роста инвестиций в экономику. Рост составил 22,1%. Объем инвестиций, в 2017 году превысил 63 млрд рублей. Сейчас в регионе реализуется 230 инвестиционных проектов на сумму более 260 млрд рублей.
"На форуме мы планируем заключить 10 новых инвестконтрактов на сумму около 43 млрд рублей, - отмечает губернатор Рязанской области Николай Любимов. - Более половины всех проектов, которые уже реализуются или планируют реализоваться, это проекты в сельском хозяйстве".
Сельское хозяйство рязанской области в последние годы демонстрирует хорошие показатели. Так, в 2017 году был собран рекордный урожай зерна за последние 42 года - 2 млн 45 тыс. тонн. А рост производства продукции сельского хозяйства в целом составил около 8%. Однако рязанская область не намерена останавливаться только лишь на развитии сельского хозяйства. В планах - сделать регион центром цифровых технологий. По словам губернатора, для этого в области имеются все условия и ресурсы.
"Это амбициозная задача, но для ее реализации в рязанской области есть хорошая база, - заверил Николай Любимов. - Для развития цифровой экономики, во-первых, нужны соответствующие кадры, во-вторых, качественное профильное образование и в-третьих - инфраструктура. Что касается образования, то в рязанской области возможна подготовка кадров по 46 специальностям. Около трети из них - инженерные специальности. Сейчас мы стараемся объединить усилия оборонных предприятий, бизнеса ВУЗов и среднеспециальных учебных учреждений рязанской области.
В частности, мы наладили взаимоотношение Вузов и СУЗов для более эффективной подготовки кадров. До этого разрозненные усилия не позволяли создать совместные проекты, сделать качественный рывок в этом направлении. Также мы приняли решение создать мощный колледж среднего профессионального образования, который займется подготовкой ИТ-специалистов, а также Инновационный научно-технологический центр. Эти усилия позволят ежегодно подготавливать около тысячи специалистов в сфере ИТ-технологий".
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