По захвату заложников в Москве СК возбудил уголовное дело

Уголовное дело в связи с захватом заложников в Москве и убийством одного из удерживаемых возбудили следователи столичного ГСУ СК РФ.

Напомним, что инцидент произошел на востоке города: злоумышленник захватил в заложники семью из трех человек - мужчину и женщину с ребенком. После того, как подозреваемый был обезврежен, в квартире было найдено тело убитого с огнестрельным ранением.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве по факту убийства мужчины и захвату заложников возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы, - сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. - Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 206 УК РФ ("Захват заложников")".

Сам злоумышленник госпитализирован, следователи опрашивают очевидцев трагедии.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта, по предварительным данным, стал имущественный спор. Сам злоумышленник в соцсетях обвинил во всем черных риелторов.

Источник в правоохранительных органах также сообщал, что мужчина, захвативший заложников, находился в состоянии алкогольного опьянения.