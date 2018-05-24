Роддому больницы им.Кончаловского присвоен международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ

Столичный роддом больницы им. М.П.Кончаловского, расположенный в Зеленограде, получил статус "Больница, доброжелательная к ребенку". Это пятый роддом в Москве с международным статусом ВОЗ и ЮНИСЕФ, для получения которого необходимо пройти региональную экспертизу и аттестацию.

- Московское здравоохранение продолжает совершенствовать систему родовспоможения, что подтверждается получением международного статуса еще одним нашим роддомом, - прокомментировал событие руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. - Врачи активно поддерживают будущих родителей, создают школы, организовывают курсы и тематические лекции. Мы стремимся создать в родильных домах наиболее благоприятную атмосферу, комфортную для рожениц.

Статус "Больница, доброжелательная к ребенку", в городе уже имеют роддом №25 больницы №1 им. Н.И.Пирогова, роддом при больнице им. В.П.Демихова, роддом при больнице №29 им. Н.Э.Баумана, а также роддом №4 при больнице им. В.В.Виноградова департамента здравоохранения Москвы. В каждом из этих родильных домов обеспечено совместное пребывание матери и ребенка, усовершенствована практика родовспоможения, медицинский персонал прошел специальное обучение по программе ВОЗ и ЮНИСЕФ "Консультирование по грудному вскармливанию".

Помимо этого, в них обеспечено внедрение "Десяти принципов успешного грудного вскармливания": обучение всего медицинского персонала владению необходимыми навыками грудного вскармливания, информирование женщин о преимуществе грудного вскармливания, помощь матерям в течение первого получаса после родов в кормлении ребенка, круглосуточное совместное размещение матери и ребенка.