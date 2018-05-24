Роддому больницы им.Кончаловского присвоен международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ

Новости

Захвативший заложников в Москве мужчина задержан 21:39
Судьба седьмых "Трансформеров" оказалась под вопросом 21:30
Губернатор Забайкальского края рассказал о главных проектах региона 21:30
Литературный фестиваль "ЛиФФт" собрал в Сочи авторов из 27 стран 21:23
МИД РФ: Москва озабочена углублением сотрудничества Грузии с НАТО 21:14
СМИ: Захвативший заложников в Москве мужчина сильно пьян 21:13
Появилось видео взрыва на ядерном полигоне в КНДР 21:11
В Курске маршрутка опрокинулась от удара внедорожника 21:10
В Москве запустят бесстанционный прокат электросамокатов 20:50
Минздрав преобразует систему обязательного медицинского страхования 20:40
Харрисон Форд посмотрел "Хана Соло" дважды и "разбушевался" 20:40
СК проверит видео с упавшим с носилок пациентом больницы в Наро-Фоминске 20:37
Видео: две одинаковые сцены из "Мира Дикого Запада" в разных декорациях 20:37
СМИ: На востоке Москвы мужчина захватил заложников 20:26
Фанаты "Ливерпуля" не могут вылететь в Киев на финал Лиги чемпионов 20:20
Премьер Японии прилетел в Санкт-Петербург 20:05
Минфин: Доходы бюджета могут упасть на 140 млрд рублей 20:01
УЕФА утвердил изменения правил финансового fair play 19:57
В Совфеде предположили причины отказа Трампа от встречи с Ыном 19:39
"Двойник Джонни Деппа" убил пенсионера гитарой 19:22
Таксисту в Костроме предъявили обвинение в убийстве школьницы 19:17
Названы лауреаты Патриаршей литературной премии 19:13
На Дону рассказали о состоянии ребенка, раненного одноклассником 19:08
Минздрав предложил увеличить возраст совершеннолетия 18:55
Видео: музыку из "Игры престолов" сыграли на бумажном пианино 18:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
24.05.2018 19:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роддому больницы им.Кончаловского присвоен международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ

Текст: Любовь Проценко
Столичный роддом больницы им. М.П.Кончаловского, расположенный в Зеленограде, получил статус "Больница, доброжелательная к ребенку". Это пятый роддом в Москве с международным статусом ВОЗ и ЮНИСЕФ, для получения которого необходимо пройти региональную экспертизу и аттестацию.

- Московское здравоохранение продолжает совершенствовать систему родовспоможения, что подтверждается получением международного статуса еще одним нашим роддомом, - прокомментировал событие руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. - Врачи активно поддерживают будущих родителей, создают школы, организовывают курсы и тематические лекции. Мы стремимся создать в родильных домах наиболее благоприятную атмосферу, комфортную для рожениц.

В столице катаракту лечат самым современным и малотравматичным способом
В Москве запустили бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе

Статус "Больница, доброжелательная к ребенку", в городе уже имеют роддом №25 больницы №1 им. Н.И.Пирогова, роддом при больнице им. В.П.Демихова, роддом при больнице №29 им. Н.Э.Баумана, а также роддом №4 при больнице им. В.В.Виноградова департамента здравоохранения Москвы. В каждом из этих родильных домов обеспечено совместное пребывание матери и ребенка, усовершенствована практика родовспоможения, медицинский персонал прошел специальное обучение по программе ВОЗ и ЮНИСЕФ "Консультирование по грудному вскармливанию".

Помимо этого, в них обеспечено внедрение "Десяти принципов успешного грудного вскармливания": обучение всего медицинского персонала владению необходимыми навыками грудного вскармливания, информирование женщин о преимуществе грудного вскармливания, помощь матерям в течение первого получаса после родов в кормлении ребенка, круглосуточное совместное размещение матери и ребенка.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
СМИ: Захвативший заложников в Москве мужчина сильно пьян
Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
Трамп объяснил отказ от встречи с Ким Чен Ыном
Роскомнадзор внедрит новые технические решения для блокировки Telegram