СК проверит видео с упавшим с носилок пациентом больницы в Наро-Фоминске

Следователи начали проверку обстоятельств инцидента, который произошел у входа в кардиологическое отделение больницы Наро-Фоминска. Здесь, согласно распространенным в соцсетях видеозаписям, врачи уронили пациента с носилок на землю.

"Следственным отделом по Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области по информации и видеоролику, размещенным в одной из социальных сетей, в которых идет речь о том, что врачи "скорой помощи" уронили госпитализированного мужчину с носилок на асфальт, организовано проведение доследственной проверки", - цитирует агентство "Москва" старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета СКР по региону Ольгу Врадий.

Она добавила, что в настоящее время следователи выясняют личность пострадавшего.