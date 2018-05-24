СМИ: Захвативший заложников в Москве мужчина сильно пьян

Захвативший заложников в квартире москвич, по предварительной информации, находится в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, мужчина, который удерживает семью на улице Молостовых в Москве, находится в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили агентству.

Сам злоумышленник якобы разместил в соцсетях сообщение о том, что стал жертвой черных риэлторов. Известно, что в заложниках у него находится семья из трех человек.

Злоумышленник, очевидно, вооружен, в доказательство чего стрелял в потолок. Территория вокруг квартиры оцеплена росгвардейцами, идут переговоры.