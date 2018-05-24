Лефортовский районный суд Москвы в четверг рассмотрел ходатайство защиты лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева о замене срока лишения свободы на штраф.

В просьбе адвокатов речь шла о замене неотбытой части наказания. Напомним, Аникеев (известен в Интернете под ником Льюис) был осужден Мосгорсудом на два года заключения за незаконный доступ к компьютерной информации .

Пресс-секретарь суда Екатерина Краснова сообщила, что в постановлении по этому ходатайству записано буквально следующее: "В удовлетворении ходатайства защиты Аникеева о замене неотбытого срока лишения свободы на более мягкое наказание отказать".

И пояснила, что это решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Адвокаты осужденного почему-то оставили решение суда без комментариев, отказавшись отвечать на вопросы корреспондентов. Слушатели и представители СМИ были допущены только на оглашение постановления суда. Сам процесс проходил в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела есть расследованные эпизоды, которые проходят под грифом "секретно".

Напомним, что дважды суд, 26 апреля и 15 мая, откладывал рассмотрение дела, поскольку о времени и месте слушания в установленном порядке не были уведомлены все потерпевшие.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад.

По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через Интернет полученных данных.

Аникеев признал вину и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

Он находится под стражей с 8 ноября 2016 года. Он мог подать ходатайство об условно-досрочном освобождении как отсидевший одну треть срока, то есть восемь месяцев.

В процессуальной практике это редкий случай, когда суд рассматривает просьбу о замене срока на штраф

После вступления в силу приговора, в январе 2018 года, осужденный воспользовался этим правом. Но Лефортовский районный суд столицы отказался удовлетворить ходатайство Аникеева об условно-досрочном освобождении.

Чуть позже Мосгорсуд признал это решение законным.

Аникеев содержится в СИЗО "Лефортово", срок его содержания под стражей истекает в ноябре. И, скорее всего, до окончания срока наказания в колонию его не этапируют.

Он и его соучастники, Александр Филинов и Константин Тепляков, были осуждены Мосгорсудом по части 3 статьи 272 УК РФ - за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору.

В окончательном обвинении фигурировали шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, в том числе взлом электронных почтовых ящиков высокопоставленных сотрудников правительства РФ и других известных персон.

Тепляков и Филинов получили по три года колонии общего режима.

Верховный суд РФ в декабре прошлого года признал приговор в отношении всех фигурантов дела законным.