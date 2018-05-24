На дворе май - самое время гулять на открытом воздухе. Особенно с детьми. Корреспонденты "РГ" прошлись по весенним паркам столицы и нашли необычные развлечения, которые сделают прогулку яркой и незабываемой. Например, уже можно покататься на космическом фантастаре, гироскутере, поницикле, сразиться на световых мечах, полетать на тарзанке и залезть в домик на дереве.

Летний сезон в городских парках официально стартовал 1 мая. Там уже идут фитнес-тренировки, танцевальные мастер-классы и занятия йогой. Впервые, по словам директора "Мосгорпарка" Вячеслава Дунаева, к ним добавилась капоэйра - бразильское боевое искусство с элементами танцев, акробатики и национальной музыки. "Зеленые оазисы" уже облюбовали любители солнечного загара. Как только придет жара, горожане смогут охладиться, не отходя от кассы. Два бассейна появятся в "Сокольниках" и один - в "Филях", поделились планами с "РГ" в "Мосгорпарке". Зоны отдыха с шезлонгами, пуфами и зонтиками откроют в "Лианозовском" и "Гончаровском" парках, на "Борисовских прудах", в "Коломенском" и "Царицыно". Всего же в парках обустроят 25 искусственных пляжей.

Пока же советуем ловить летнее настроение, катаясь на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и скейтах. Благо, в аренду их можно взять почти в каждом парке. В Измайловском, например, стоит освоить новомодные средства передвижения. Пунктов проката несколько, и разбросаны они по всему парку. Выдают веломобили на одного, двух, трех и четырех человек - неплохой вариант для большой компании или семьи. Дети сходят с ума от сегвеев и гироскутеров - электроплатформ на колесах. Необычно и модно! А потому пользуются большой популярностью, особенно летом, рассказали корреспонденту "РГ" в кассе парка. Даже не пугают цены, а удовольствие, надо сказать, не из дешевых - от 350 рублей за 15 минут. Маленьким детям наверняка будут интересны понициклы. По сути, это большие игрушки на колесах в виде лошадок, зебр и тигров, которых можно оседлать и "приручить". Справиться с таким чудом нетрудно - сесть в седло, надавить на педали и скакать, управляя головой животного словно рулем. И аттракцион веселый, и тренажер хороший - помогает физически развиваться и держать правильную осанку. Взрослые и дети постарше могут выбрать для неспешных разговоров космический фантастар. По словам инструкторов, внешне он похож на гидросферу из фантастического фильма "Мир юрского периода". Конструкция и впрямь выглядит весьма необычно, местами даже странно. И больше смахивает на обычную скамейку. Разве что есть небольшой навес, защищающий от солнца и дождя. Но далеко на этой штуке все равно не уедешь - сильно не разгонишься, поскольку двигается медленно и покачивается как кресло-качалка. Сидеть в фантастаре разрешено сразу двоим. Много ума и сил не надо - управляй джойстиком и наслаждайся природой вокруг. Летом маленьких москвичей ждет еще одна новинка - детская библиотека, которая откроется в павильоне у главной сцены.

Поклонникам зимних развлечений прямая дорога в парк Олимпийской деревни. Там среди цветущей зелени можно погонять на летних лыжах! Тренировки проходят в первом в России лыжероллерном клубе. В самом павильоне есть тренажеры, раздевалки, душевые, а на улице - дорожки, по которым рассекают и взрослые, и совсем юные "лыжники". Подающих надежды маленьких спортсменов ждут и в парке "Фили". Здесь идет набор в школу футбольного фристайла, где научат всевозможным трюкам с мячом. Найдут себе занятие и фанаты "Звездных войн". Для них открыта школа саберфайтинга. В этом чудаковатом месте можно дать волю своим эмоциям и сразиться с соперником на световых мечах. В "братство" джедаев принимают с 8 до 12 лет. Уроки ходьбы по воде обещают дать в усадьбе "Воронцово". Звучит фантастически? На самом деле мистики никакой нет.

"Бегать" по водоему как белка в колесе придется в большом прозрачном надувном шаре - зорбе. Забава пришла к нам из Новой Зеландии, в нашей стране к ней еще не привыкли. Отсюда и мест, где можно стать зорбонавтом, в столице пока не так много. Другое дело, отважится ли ваш ребенок залезть в шар? На этот случай всегда есть беспроигрышный вариант - детская площадка. В московских парках их несколько десятков. Встречаются необычные и дизайнерские экземпляры. Например, в Нескучном саду - три деревянные пирамиды с вращающейся тарелкой-качелями и качелями-гнездом. В парке "Красногвардейские пруды" обустроен целый городок с теремками, каруселями и домиком на дереве. Кто не мечтал в детстве играть на высоте птичьего полета? Сверху вниз можно спуститься по веревочным "лианам", а еще покататься на тарзанке. Не в этом ли детское счастье?