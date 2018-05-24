В Москве мужчина взял в заложники семью

Новости

В Дамаске саперы обезвредили свыше 120 самодельных взрывных устройств 24.05.2018
Мантуров: Внедрение продуктовых карт отложено на неопределенное время 24.05.2018
Путин: Франция не видит притеснения российских СМИ на Украине 24.05.2018
Путин прокомментировал расследование гибели малайзийского Boeing 24.05.2018
Макрон намерен посетить ЧМ-2018 и еще раз встретиться с Путиным 24.05.2018
"Дэдпул" сыграет у Майкла Бэя в самом дорогом проекте Netflix 24.05.2018
Путин: Ким Чен Ын сделал все, что обещал Трампу 24.05.2018
В Минкомсвязи определили критерии записи голоса для биометрии 24.05.2018
Путин: РФ выступает за сохранение ядерной сделки по Ирану 24.05.2018
Путин обсудил с Макроном Украину, Иран и Сирию 24.05.2018
СМИ: ПВО Сирии отразили ракетный удар 24.05.2018
Wintershall сохранит свое присутствие в России 24.05.2018
Восемь женщин обвинили 80-летнего Моргана Фримена в домогательствах 24.05.2018
СК: Упавшая с каталки в подмосковной больнице женщина скончалась 24.05.2018
Судьба седьмых "Трансформеров" оказалась под вопросом 24.05.2018
Губернатор Забайкальского края рассказала о главных проектах региона 24.05.2018
Литературный фестиваль "ЛиФФт" собрал в Сочи авторов из 27 стран 24.05.2018
МИД РФ: Москва озабочена углублением сотрудничества Грузии с НАТО 24.05.2018
СМИ: Захвативший заложников в Москве мужчина сильно пьян 24.05.2018
Взрыв на ядерном полигоне в КНДР попал на видео 24.05.2018
В Курске маршрутка опрокинулась от удара внедорожника 24.05.2018
В Москве запустят бесстанционный прокат электросамокатов 24.05.2018
Минздрав преобразует систему обязательного медицинского страхования 24.05.2018
Харрисон Форд посмотрел "Хана Соло" дважды и "разбушевался" 24.05.2018
СК проверит видео с упавшим с носилок пациентом больницы в Наро-Фоминске 24.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
24.05.2018 23:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ружье - аргумент спора

В Москве мужчина взял в заложники семью
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск №7575 (112)
Противоречивая информация приходила вчера вечером с востока столицы. Сообщалось о захвате заложников.

Точно известно следующее - 57-летний мужчина захватил в заложники женщину и ребенка. Дальше информация разнится. По одним сведениям это жена и ребенок неадекватного гражданина, по другой информации - это его соседи по квартире и их трое : супруги и маленький ребенок.

Еще из точной информации - мужчина вооружен и с ним пытаются вести переговоры правоохранители. Якобы гражданин на контакт с приехавшими сотрудниками органов не идет, но заявил о готовности вести переговоры через соцсеть. Предположительно захватчик находится в состоянии алкогольного опьянения. По неподтвержденной официально информации, причиной конфликта между соседями стал бытовой спор.

В Москве на занятиях в школе подросток ранил сверстника

Полиция на вызов приехала быстро и выставила оцепление. Соседи слышали выстрелы. Предварительно известно, что стрелять начал отец семейства, вооруженный двумя карабинами "Сайга". Есть информация о том, что кто-то из соседей ранен в живот, но подтверждения этому пока нет. На месте дежурят несколько бригад "скорой" и полицейские. От соседей стала известна причина стрельбы на улице Молостовых. Это спор из-за квартиры. По рассказам граждан, сын продал часть квартиры другой семье, что вызвало злость мужчины, который схватился за ружье. Кстати, две "Сайги" на захватчика официально зарегистрированы.

Выяснилось имя стрелка - художник декоративно-прикладного искусства Александр Боровой. Он ранил себя ножом. Его задержали и госпитализировали. Один из захваченных в квартире на востоке столицы заложников скончался. Погибшим оказался В. Ерёмин.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Взрыв на ядерном полигоне в КНДР попал на видео
Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
Трамп объяснил отказ от встречи с Ким Чен Ыном
Роскомнадзор внедрит новые технические решения для блокировки Telegram