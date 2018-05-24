В Москве мужчина взял в заложники семью

Противоречивая информация приходила вчера вечером с востока столицы. Сообщалось о захвате заложников.

Точно известно следующее - 57-летний мужчина захватил в заложники женщину и ребенка. Дальше информация разнится. По одним сведениям это жена и ребенок неадекватного гражданина, по другой информации - это его соседи по квартире и их трое : супруги и маленький ребенок.

Еще из точной информации - мужчина вооружен и с ним пытаются вести переговоры правоохранители. Якобы гражданин на контакт с приехавшими сотрудниками органов не идет, но заявил о готовности вести переговоры через соцсеть. Предположительно захватчик находится в состоянии алкогольного опьянения. По неподтвержденной официально информации, причиной конфликта между соседями стал бытовой спор.

Полиция на вызов приехала быстро и выставила оцепление. Соседи слышали выстрелы. Предварительно известно, что стрелять начал отец семейства, вооруженный двумя карабинами "Сайга". Есть информация о том, что кто-то из соседей ранен в живот, но подтверждения этому пока нет. На месте дежурят несколько бригад "скорой" и полицейские. От соседей стала известна причина стрельбы на улице Молостовых. Это спор из-за квартиры. По рассказам граждан, сын продал часть квартиры другой семье, что вызвало злость мужчины, который схватился за ружье. Кстати, две "Сайги" на захватчика официально зарегистрированы.

Выяснилось имя стрелка - художник декоративно-прикладного искусства Александр Боровой. Он ранил себя ножом. Его задержали и госпитализировали. Один из захваченных в квартире на востоке столицы заложников скончался. Погибшим оказался В. Ерёмин.