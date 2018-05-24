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24.05.2018 23:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На ножах

В Москве на занятиях в школе подросток ранил сверстника
Текст: Владимир Емельяненко, Наталья Лебедева
Российская газета - Столичный выпуск №7575 (112)
В московской средней школе N 1571 школьник складным ножом ранил ровесника. Ребенку оказана медицинская помощь. Подозреваемого задержала полиция. По признанию нападавшего, "все произошло случайно".

- Задержанный непростой, он состоял на учете, - сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. - Но явного конфликта между детьми не было. Это была консультация перед экзаменом в девятом классе. Почему она закончилась инцидентом с ножом, предстоит выяснять.

На место происшествия выехала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Смоленский школьник умер на уроке физкультуры

- Первый вопрос, который возникает, - говорит в интервью "РГ" Анна Кузнецова, - почему такие инциденты повторяются? Я видела подобное в Курганской области, в Перми. Каждый раз задаю себе один вопрос: какие причины у этих трагических происшествий и что их объединяет? По-моему, проблема вышла за рамки отдельных случаев. Нам надо признать, что пришло время учить детей конфликтовать цивилизованно и уметь решать конфликты. Многие дети не знают, как себя вести в скандальной ситуации, как реагировать. Поэтому нами разработан комплекс мер по действиям школьников в конфликтных ситуациях. Мы его передаем в правительство.

Детский омбудсмен сообщила, что обстоятельства дела проясняются. Школа оцеплена, но дети спокойно входят в нее и выходят из здания. О ЧП напоминают только напряженные лица сотрудников полиции, охраны и учителей.

Следственный комитет России начал проверку по факту ЧП. Так же СК выясняет, как ребенок пронес нож в школу.

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