В Москве начала работу выставка HeliRussia 2018

В выставочном центре "Крокус Экспо" начала работу 11-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2018. В рамках первого дня мероприятия его гости и участники могут познакомиться с последними достижениями отрасли, а также посетить специализированные конференции и круглые столы.

Напомним, участие в выставке принимают почти 250 компаний, в том числе 49 иностранных из 19 стран мира. О масштабе HeliRussia 2018 говорит и площадь экспозиции - свыше 13 тысяч квадратных метров, с момента первого форума этот показатель удвоился.

Торжественную церемонию открыл помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, зачитавший приветствие Владимира Путина участникам выставки.

"Ваш форум, демонстрирующий передовые достижения отечественной и зарубежной конструкторской, инженерной мысли в сфере вертолетной индустрии и весь спектр специализированной продукции и услуг - по праву зарекомендовал себя одной из ведущих отраслевых экспозиционных площадок на пространстве Евразии, - в частности говорилось в послании. - Особо отмечу значимый вклад выставки в развитие международной кооперации, укрепление деловых, научных, производственных контактов, в расширение рынка сбыта отечественной продукции".

Заместителем председателя правительства РФ будет Юрий Борисов в свою очередь отметил, что вертолетная индустрия страны сейчас находится в устойчивом динамично развивающемся состоянии.

- "Вертолеты России" имеют хорошие позиции на международном рынке и доминирующие на отечественном. Тем не менее, предстоит решить еще много задач, в первую очередь это оптимизация портфелей заказов. Сегодня львиную долю занимает боевая вертолетная тематика, но рынок меняется, нужно завоевывать новые ниши, особенно в классе легких вертолетов, где у нас всегда был дефицит моделей, - подчеркнул Юрий Борисов.

В развитие этой мысли высказался и глава департамента авиационной промышленности Минпромторга России Равиль Хакимов, озвучивший участникам выставки приветствие руководителя ведомства Дениса Мантурова. По его словам, для развития российского вертолетостроения недостаточно емкости только отечественного рынка, требуется выходить на мировой и бороться там с сильнейшими игроками. Поэтому ключевыми аспектами развития отрасли должны стать конкурентоспособность, надежность поставок, развитие центров послепродажного обслуживания и ряд других направлений.

В завершение церемонии руководитель Росавиации Александр Нерадько вручил генеральному директор холдинга "Вертолеты России" Андрею Богинскому расширенный сертификат на эксплуатацию вертолета "Ансат".

- В феврале 2017 года нам поступила заявка на одобрение изменения в конструкцию вертолета "Ансат", предусматривающего расширение диапазона эксплуатационных температур до плюс 50 градусов, - рассказал Александр Нерадько. - В короткий срок были проведены наземные и летные испытания в России и Пакистане, они с успехом завершены, поздравляю!