В Москве запустили бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе

В четырех московских парках начались бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, сообщает m24.ru.

Тренировки проведет сертифицированный тренер, они будут проходить до конца лета в Лианозовском и Битцевском парках, а также в зоне отдыха "Тропарево" и природном парке у реки Яузы.

Тренировки в Лианозовском парке проходят по понедельникам и средам с 09:00 до 10:00, сбор участников - на аллее у здания администрации парка. Для желающих заняться спортивной ходьбой в парке у реки Яузы тренировки проходят по будним дням с 09:00 до 10:00, сбор - на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса "Яуза". В "Тропарево" посетить тренировку можно по вторникам и четвергам с 09:30 до 10:30. Сбор по адресу: улица Академика Виноградова, дом 12. В Битцевском парке заняться скандинавской ходьбой можно по понедельникам и четвергам с 11:00 до 12:00. Сбор участников - в 10:30 у ворот храма Святых Апостолов Петра и Павла.