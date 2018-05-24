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24.05.2018 16:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве завершился фестиваль "Молодежная академия искусств"

Текст: Мария Воронова

В Государственном музее А.С. Пушкина прошел заключительный концерт XIV русско-польского фестиваля "Молодежная академия искусств", проходившего с 15 по 22 мая на разных площадках Москвы.

Фото: Ася Добровольская / ТАСС
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Недавнее ухудшение российско-польских отношений не смогло повлиять на интерес к фестивалю: двое участников из Польши даже приехали в Москву за свой счет - так хотели здесь выступить.

В этом году на концертах фестиваля выступали солисты из России и Польши, а также российско-польские дуэты. Организатор с российской стороны, генеральный директор программы "Школа муз" и лауреат международных конкурсов Лигия Трякина рассказала, что команда старается сделать каждый фестиваль особенным и обязательно привнести что-то новое:

- В этом году мы начали концерт-открытие с дефиле исторического костюма, изготовленного студентами Колледжа музыкально-театрального искусства им. Г. П. Вишневской. Также приехал вокалист из Варшавы, баянист из маленького города Радом, трио студентов Варшавского музыкального университета им. Шопена. К слову, самому юному участнику фестиваля Ивану Чепкину всего десять лет.

По традиции один из концертов фестиваля прошел в Посольстве Польши в Москве. Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк отметил важность такого проекта для сохранения российско-польского диалога:

- Язык искусства всегда остается средством общения людей независимо от национальности. Наверняка, стоит этот дар развивать и делиться им с другими. Польско-российские отношения в музыкальной сфере всегда были хорошими.

Искусство независимо от политики, и этот фестиваль является подтверждением того, что на культурные связи между странами политика не оказывает какого-либо влияния. В Польше хорошо известно, насколько высок уровень подготовки в российских музыкальных училищах, и участники фестиваля охотно приезжают, понимая, что многому могут научиться у коллег в России.

Фото: festiwalwisla.pl
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Посол также отметил, что, хотя больших проектов в 2018 году не планируется, есть множество совместно реализуемых программ в сфере театра и кино. Примером подобного сотрудничества является фестиваль польского кино "Висла", который в этом году проходит в Москве уже 11-й раз.

Представитель Института им. А. Мицкевича в Варшаве Евгения Домбковская также отметила:

- Я считаю, в этом фестивале очень важно то, что мы привозим польских молодых людей знакомиться с российскими молодыми музыкантами. Очень радует, что тут начинается дружба, которая продолжается многие годы. Все польские участники этого фестиваля впервые в Москве и они в восторге.

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