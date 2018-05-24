В Подмосковье мужчина убил родную сестру

Новости

"Двойник Джонни Деппа" убил пенсионера гитарой 19:22
Таксисту в Костроме предъявили обвинение в убийстве школьницы 19:17
Названы лауреаты Патриаршей литературной премии 19:13
На Дону рассказали о состоянии ребенка, раненного одноклассником 19:08
Минздрав предложил увеличить возраст совершеннолетия 18:55
Видео: музыку из "Игры престолов" сыграли на бумажном пианино 18:55
Дарью Старикову похоронили в ее родном городе Апатиты 18:54
В Ростовской области при обрушении в шахте погиб рабочий 18:45
Видео: Эмилия Кларк попыталась изобразить Чубакку и потерпела фиаско 18:40
Косачев расценил как дилетантизм отмену Трампом встречи с Ким Чен Ыном 18:38
В Симферополе суд приостановил постановление о сносе ТЦ "Куб" 18:37
Компания "Санофи" продолжит инвестировать в российское здравоохранение 18:35
СМИ: Российские пранкеры разыграли главу МИД Великобритании 18:31
Трейлер: Пол Дано дебютирует как режиссер драмой с Джейком Джилленхолом 18:31
Глава Минэнерго РФ: Геополитика поднимает цену нефти на 5-7 долларов 18:20
Появились трейлер и постер триллера "Мотылек" с Ханнэмом и Малеком 18:18
Лукашевич назвал вероломством санкции Киева против "Россия сегодня" 18:17
Фото: Сергей Безруков в четвертый раз станет отцом 18:15
Опубликованы трейлер и отрывок из комедийного боевика "Отель "Артемида" 18:10
На ПМЭФ рассказали о будущем использовании блокчейн-технологий 18:08
Клинцевич: США не определились, как разрешить корейский кризис 18:04
Лиам Нисон готов присоединиться к команде возрожденных "Людей в черном" 17:58
В ЕАЭС предложено ввести цифровую валюту 17:45
Охранявшие ядерное оружие военные США употребляли наркотики на авиабазе 17:37
"Сбербанк-АСТ" презентовал на ПМЭФ новый продукт 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
24.05.2018 17:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье мужчина убил родную сестру

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области жителя города Домодедово задержали по подозрению в жестоком убийстве собственной сестры.

В Подмосковье нашли тело мужчины со связанными руками и ногами

Фрагменты тела убитой обнаружили в подвале дома, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК. Во время оперативных мероприятий в одной из квартир нашли остальные части тела. Выяснилось, что убитая приходилась родной сестрой хозяина дома. Мужчину тут же задержали и доставили к следователям, где он начал давал показания.

Оперативники продолжают работать на месте убийства, выясняются все обстоятельства преступления.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
Трамп объяснил отказ от встречи с Ким Чен Ыном
Роскомнадзор внедрит новые технические решения для блокировки Telegram
Киев заблокирует сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина