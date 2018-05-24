В Подмосковье мужчина убил родную сестру

В Московской области жителя города Домодедово задержали по подозрению в жестоком убийстве собственной сестры.

Фрагменты тела убитой обнаружили в подвале дома, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК. Во время оперативных мероприятий в одной из квартир нашли остальные части тела. Выяснилось, что убитая приходилась родной сестрой хозяина дома. Мужчину тут же задержали и доставили к следователям, где он начал давал показания.

Оперативники продолжают работать на месте убийства, выясняются все обстоятельства преступления.