В столице заработал прокат электрических самокатов

Вслед за каршерингом и байкшерингом, кратковременной арендой машин и велосипедов, в Москву пришел еще один вид проката - кикшеринг. Сервис предлагает в аренду самокаты, причем не обычные, а электрические. Толкать их придется, только если сядет аккумулятор. С основными характеристиками и повадками нового транспорта познакомился корреспондент "РГ".

Как игрушка стала транспортом

Если каршеринг и байкшеринг уже стали неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры многих городов мира, то кикшеринг есть только в нескольких городах США, Германии и Сингапура. Московский прокат, едва открывшись, имеет все шансы выбиться в мировые лидеры - в планах у инвестора до конца будущего года поставить до 16 тысяч самокатов, вложив в проект около 15 млн евро.

Само название "кикшеринг" происходит от слова kick - "пинать, ударять ногой" (англ.). По своим задачам сервис похож на велопрокат - это транспорт "последней мили", предполагающий поездки длиной до 5 км. Своеобразная альтернатива автобусам или трамваям.

При этом до недавнего времени самокаты считали скорее игрушкой, чем серьезным транспортом, но в последние несколько лет произошли перемены. Сегодня на самокате можно увидеть и студента, спешащего в институт, и менеджера в строгом костюме, едущего в офис. Объясняется такая популярность самокатов тем, что они гораздо компактнее велосипедов, их можно складывать и возить с собой в метро. Да и места для хранения им много не надо.

Сервис 18+

Чтобы начать пользоваться новым прокатом, сначала нужно зарегистрироваться на сайте delisamocat.ru или же скачать мобильное приложение. Затем заполнить данные пользователя, прикрепить фото паспорта и селфи с ним и "привязать" банковскую карту, с которой будет списываться арендная плата. В целом процедура аналогична регистрации в любом каршеринге. Клиенты самой крупной в Москве каршеринговой компании (их более 600 тысяч в Москве), которая и запустила прокат самокатов, могут пользоваться им по своим автомобильным аккаунтам. Проверка остальных данных может занять около суток. Регистрация доступна пользователям старше 18 лет.

На самокате можно увидеть и студента, спешащего в институт, и менеджера в строгом костюме, едущего в офис

Процесс аренды тоже похож на каршеринг. В приложении показаны ближайшие станции со свободными самокатами. Кикбайк необходимо забронировать и затем забрать в течение 20 минут. Пока процесс полуавтоматический - на каждой станции работает сотрудник проката, который вручную принимает транспорт, а иногда и выдает.

На самокате в Кунцево

На 25 станциях, разбросанных по всей Москве, размещено 700 самокатов, еще около 400 выдают на так называемых мобильных пунктах - небольших грузовиках, которые периодически меняют место дислокации.

Станции есть в центре Москвы и за пределами Третьего транспортного кольца: в Строгино, Крылатском, Кунцево, Раменках, проспекте Вернадского, Ломоносовском районе. До конца сезона, как рассказал глава компании-прокатчика Винченцо Трони, арендных самокатов будет 1650, а к концу будущего года - в десять раз больше, порядка 15-16 тысяч.

Самокаты электрические, модель специально разработана для компании, все детали уникальны и не подходят к другим самокатам, поэтому разбирать на запчасти его смысла нет. Весит около 12 кг. Максимальный пробег на одной зарядке - 25 км. Заряжать можно на станции или от обычной розетки. Если батарейка сядет, то доехать до станции можно будет привычным способом, как на обычном самокате.

На электротяге самокаты развивают скорость до 20 км в час, но можно поставить ограничение в 10 км - прогулочный режим. У каждого стоят катафоты и фонари, чтобы транспорт было видно в темноте.

Сколько стоит

Пока действует два тарифа: почасовой и дневной. Час проката электросамоката обойдется в 100 рублей, весь день - в 450 рублей. Прокат работает с 7 до 23 часов. "В перспективе самокат можно будет арендовать сразу на неделю, это будет стоить 1000-1500 рублей, - рассказывает Винченцо Трони. - Расчет сделан на то, чтобы человек мог взять самокат домой, попробовать его, понять, нужен ли ему такой в личное пользование".

В будущем году у компании есть планы сделать кикшеринг бесстанционным, то есть сдавать самокаты можно будет в любой точке города на специально обозначенных GPS-метками площадках. Там его можно просто оставить без привязки к станции.

Столичные власти не комментировали возможность появления бесстанционных самокатов, но касательно проката велосипедов заммэра по транспорту Максим Ликсутов неоднократно подчеркивал, что компании, которые хотят предложить Москве бесстанционный байкшеринг, должны предложить и решение, благодаря которому город не будет погребен под залежами велосипедов, как это произошло во многих других странах, куда пришел дешевый китайский велопрокат.

В перспективе столичные власти надеются на то, что на московский рынок выйдут и другие игроки проката самокатов. Скорее всего, за этим дело не станет - известно, что как минимум еще один крупный оператор-каршеринг собирается запустить в ближайшее время свой прокат самокатов. Сейчас идет тестирование сервиса.

Кстати

С учетом того, что самокаты могут разгоняться до 20 км в час, на дороге они приравниваются к велосипедам. Поэтому, согласно правилам дорожного движения, ехать на них можно в правом крайнем ряду на автодорогах, по выделенным полосам и вело- и велопешеходным дорожкам, по обочине, по тротуару или пешеходной дорожке (только в случаях, когда нет другой возможности).

Для безопасности при прокате самокатов рекомендуют надевать шлем, а в темное время суток носить на себе фликеры - светоотражающие полоски на одежде и брелки.

Тем временем

Столичный велопрокат в этом году бьет все рекорды популярности. За первые две недели пользователи совершили 320 тысяч поездок - это в два раза больше, чем за тот же период прошлого сезона. Несмотря на то что в этом году добавилось 50 прокатных станций и 500 велосипедов, в хорошую погоду в центре города бывает трудно взять велосипед: станции стоят пустыми, весь транспорт разобран. Всего сейчас работает 430 станций, на них доступны 4120 велосипедов.