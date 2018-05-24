В выходные в Москве ограничат движение и закроют линию метро

В выходные в Москве будет много ограничений. На весь уик-энд закроют большую часть Филевской линии метро, а в воскресенье перекроют центральные улицы и набережные - по ним пройдет благотворительный забег "Зеленый марафон".

Напомним, на открытой части Филевской линии сейчас идет капитальный ремонт. Четыре платформы на станциях "Фили" и "Студенческая" уже полностью реконструированы, там установили новые навесы со светодиодным освещением, появились стеклянные витражи на путевых стенах, уложена тактильная плитка для слабовидящих.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта, закрытие части линии на выходные необходимо для капремонта наземного участка путей. Движение поездов приостановят на 26 и 27 мая, в понедельник ветка заработает в обычном режиме. Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская" закроют. "Кунцевская" и "Киевская" останутся открытыми - с них можно будет уехать по Арбатской-Покровской и Кольцевой линиям.

Около закрытых станций будут работать инспекторы Центра помощи маломобильным пассажирам, они помогут сориентироваться в маршрутах объезда.

В воскресенье же, 27 мая, как сообщили "РГ" в информцентре столичного департамента транспорта, по центру Москвы будет сложно проехать на машине. Из-за благотворительного забега ограничения на дорогах и набережных введут уже с 7.00. Они коснутся Лубочного переулка, улицы Балчуг, Раушской, Софийской набережных, ул. Серафимовича, Болотной площади, Большого Москворецкого моста, Варварки, Китайгородского проезда, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Крутицкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных. Кроме того, 26 мая будет перекрыта одна полоса в каждом направлении на Большом Москворецком мосту.

Движение поездов приостановят на 26 и 27 мая, в понедельник Филевская линия метро заработает в обычном режиме

Кстати, из-за требований безопасности к чемпионату мира по футболу с сегодняшнего дня на два месяца на вокзалах вводится двойной контроль. Теперь проходить через рамки металлоискателя и прогонять вещи через рентген придется по два раза: на входе в вокзал и на выходе на платформы, в том числе и пригородного сообщения.