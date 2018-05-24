В выходные в Москве ограничат движение и закроют линию метро

Новости

Палата представителей США приняла проект бюджета Пентагона 00:24
США усомнились в уничтожении ядерного полигона КНДР 00:21
СМИ: Украинского депутата в Черкассах убил бывший охранник 24.05.2018
В Дамаске саперы обезвредили свыше 120 самодельных взрывных устройств 24.05.2018
Мантуров: Внедрение продуктовых карт отложено на неопределенное время 24.05.2018
Путин: Франция не видит притеснения российских СМИ на Украине 24.05.2018
Путин прокомментировал расследование гибели малайзийского Boeing 24.05.2018
Макрон намерен посетить ЧМ-2018 и еще раз встретиться с Путиным 24.05.2018
"Дэдпул" сыграет у Майкла Бэя в самом дорогом проекте Netflix 24.05.2018
Путин: Ким Чен Ын сделал все, что обещал Трампу 24.05.2018
В Минкомсвязи определили критерии записи голоса для биометрии 24.05.2018
Путин: РФ выступает за сохранение ядерной сделки по Ирану 24.05.2018
Путин обсудил с Макроном Украину, Иран и Сирию 24.05.2018
СМИ: ПВО Сирии отразили ракетный удар 24.05.2018
Wintershall сохранит свое присутствие в России 24.05.2018
Восемь женщин обвинили 80-летнего Моргана Фримена в домогательствах 24.05.2018
СК: Упавшая с каталки в подмосковной больнице женщина скончалась 24.05.2018
Судьба седьмых "Трансформеров" оказалась под вопросом 24.05.2018
Губернатор Забайкальского края рассказала о главных проектах региона 24.05.2018
Литературный фестиваль "ЛиФФт" собрал в Сочи авторов из 27 стран 24.05.2018
МИД РФ: Москва озабочена углублением сотрудничества Грузии с НАТО 24.05.2018
СМИ: Захвативший заложников в Москве мужчина сильно пьян 24.05.2018
Взрыв на ядерном полигоне в КНДР попал на видео 24.05.2018
В Курске маршрутка опрокинулась от удара внедорожника 24.05.2018
В Москве запустят бесстанционный прокат электросамокатов 24.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
24.05.2018 23:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ремонт с пробегом

В выходные в Москве ограничат движение и закроют линию метро
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7575 (112)
В выходные в Москве будет много ограничений. На весь уик-энд закроют большую часть Филевской линии метро, а в воскресенье перекроют центральные улицы и набережные - по ним пройдет благотворительный забег "Зеленый марафон".

Напомним, на открытой части Филевской линии сейчас идет капитальный ремонт. Четыре платформы на станциях "Фили" и "Студенческая" уже полностью реконструированы, там установили новые навесы со светодиодным освещением, появились стеклянные витражи на путевых стенах, уложена тактильная плитка для слабовидящих.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
За порядком на пляжах Москвы будут следить с воздуха

Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта, закрытие части линии на выходные необходимо для капремонта наземного участка путей. Движение поездов приостановят на 26 и 27 мая, в понедельник ветка заработает в обычном режиме. Станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская" закроют. "Кунцевская" и "Киевская" останутся открытыми - с них можно будет уехать по Арбатской-Покровской и Кольцевой линиям.

Около закрытых станций будут работать инспекторы Центра помощи маломобильным пассажирам, они помогут сориентироваться в маршрутах объезда.

В воскресенье же, 27 мая, как сообщили "РГ" в информцентре столичного департамента транспорта, по центру Москвы будет сложно проехать на машине. Из-за благотворительного забега ограничения на дорогах и набережных введут уже с 7.00. Они коснутся Лубочного переулка, улицы Балчуг, Раушской, Софийской набережных, ул. Серафимовича, Болотной площади, Большого Москворецкого моста, Варварки, Китайгородского проезда, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Крутицкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных. Кроме того, 26 мая будет перекрыта одна полоса в каждом направлении на Большом Москворецком мосту.

Движение поездов приостановят на 26 и 27 мая, в понедельник Филевская линия метро заработает в обычном режиме

Кстати, из-за требований безопасности к чемпионату мира по футболу с сегодняшнего дня на два месяца на вокзалах вводится двойной контроль. Теперь проходить через рамки металлоискателя и прогонять вещи через рентген придется по два раза: на входе в вокзал и на выходе на платформы, в том числе и пригородного сообщения.

Инфографика: РГ/Леонид Кулешов/Светлана Батова

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Взрыв на ядерном полигоне в КНДР попал на видео
Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
Трамп объяснил отказ от встречи с Ким Чен Ыном
Роскомнадзор внедрит новые технические решения для блокировки Telegram