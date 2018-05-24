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24.05.2018 12:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Атака с воздуха

В южных районах Воронежской области нашествие комаров
Текст: Ольга Сок (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7574 (111)
Не успели жители юга региона отойти от небывало весеннего паводка, который стал причиной объявления ЧС сразу в нескольких районах, как вынуждены вновь бороться с "сезонным явлением" - нашествием комаров.
Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости Чтобы защититься от насекомых, павловчане вынуждены выходить на улицу в шляпах с москитной сеткой. Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости
Чтобы защититься от насекомых, павловчане вынуждены выходить на улицу в шляпах с москитной сеткой. Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости

Сводки покусанных - как с поля боя, а пугающие фотографии сотнями разлетелись по соцсетям, приводя в ужас жителей не только области, но и страны.

Первыми на кровососов пожаловались павловчане. А позже о роях насекомых стали сообщать жители и других районов юга области.

Фото: Галина Быстрикова / РИА Воронеж
Павловск подвергся небывалому нашествию насекомых

- За медицинской помощью с 10 по 18 мая после укусов комаров в Павловскую районную больницу обратился 41 человек, из них - 33 ребенка. Основные жалобы - аллергические реакции: сильный зуд, отеки лица и век, а также расчесы и пиодермия, беспокойство и нарушение сна у маленьких детей, - отметили в департаменте здравоохранения региона.

Пока поликлиники фиксируют десятки обращений за помощью пострадавших от множественных укусов, ветеринары регистрируют падеж скота и советуют держать домашних животных в помещении.

- Из-за комаров гибнет птица - у меня уже семь цыплят сгинули. Поросятам и телятам эти кровопийцы забиваются в носы, уши. Собака ночами так жалобно скулит, - сетует павловчанка Ольга.

Администрация заявляет, что провела дезинфекцию, а жители уверяют, что уже несколько лет не было химобработок

По словам кандидата биологических наук Ирины Будаевой, такая ситуация в районе сложилась из-за соседства с Доном, который в этом году после таяния снега вышел из берегов и затопил огромные площади (так было и в 2006, и в 2013 годах). Когда вода начала уходить, в низинах надолго оставались небольшие "прудики", из-за резкого потепления вода в них хорошо прогрелась, личинки комаров развивались быстро и в огромных количествах.

Жители пострадавших районов говорят, что без необходимости стараются не выходить на улицу: от насекомых не спасают ни москитные сетки, ни специальные средства.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что в Воронежской области комары не являются переносчиками инфекционных заболеваний. Но, по словам медиков, у человека, помимо аллергической реакции, последствием укусов может быть отек Квинке и даже анафилактический шок. Все зависит от количества комариных укусов и индивидуальных особенностей организма.

- Мы контролируем обработку загородных лагерей от клещей, которые могут быть переносчиками заболеваний. Однако на ситуацию с распространением комаров повлиять не можем, - заключили в ведомстве.

Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости
К ЧМ-2018 Волгоград избавят от комаров и мошки

Местная администрация заявляет, что перед сезоном проводила ежегодную дезинфекцию мест выплода комаров. А жители района уверяют, что уже несколько лет не видели никаких обработок.

По прогнозам специалистов, к концу мая численность комаров должна резко сократиться. Однако оптимизма у местных жителей не прибавляется.

- Мы теперь ждем, когда вылетит мошка. И она уже появляется. Вот это более серьезная угроза и для людей, и для скотины, - вздыхает Виктор из Павловска.

Действительно, признают биологи, комары - еще не самое страшное. Мошки значительно устойчивее к химической обработке, размножаются в проточной воде, и их рой в разы многочисленнее.

Между тем

Ситуация с небывалым количеством комаров в Воронежской области стала предметом встречи врио губернатора Александра Гусева с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Было принято решение провести дополнительную дезинфекционную обработку в районах наибольшего скопления кровососущих. Региональные власти пообещали оказать санитарным врачам всю необходимую помощь.

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