В Москве начинается купальный сезон. В этом году вместе со спасателями за порядком снова будут следить беспилотники с видеокамерами. На генеральной репетиции для спасателей, проходившей на пляже "Серебряный Бор-3", побывали журналисты "РГ".

Прямо на пляже раскинулись палатки со снаряжением, по периметру выстроилась спецтехника - спасательные суда и лодки. Сотрудники всех поисково-спасательных служб города собрались, чтобы еще раз отработать нештатные ситуации. В микрофон объявляют: на Москве-реке произошло ЧП - во время прогулки перевернулась лодка и нужно срочно спасать людей. Не проходит и пары секунд, как к месту происшествия с разных сторон подходят три спасательных судна, подплывают водолазы, а на берегу в полной готовности ждет машина "скорой". С этой задачей спасатели справились, но тут объявляют новую: на суше пожар! Забытый кем-то костер даже не успевает разгореться, как его тушат с противопожарного катера...

Спасатель-водолаз Олег Метяев работает в Московской городской поисково-спасательной службе на станции "Строгино". "РГ" он признался: чтобы устроиться на такую службу, нужно как минимум быть водолазом, водителем маломерных судов или спасателем МЧС. За три года на его счету уже семь спасенных жизней.

Наряду со спасателями на помощь отдыхающим всегда готовы прийти особые помощники - собаки породы ньюфаундленд. Вместе с кинологами они патрулируют пляж, правда, при их появлении никому не приходит в голову нарушать правила, говорит волонтер Межрегиональной кинологической общественной организации "СОТЕР" Елена Богданова. "Главная задача собаки - отвлечь отдыхающих от воды. Когда мы с пушистой Ларой появляемся, подвыпившие весельчаки уже не рвутся в воду, - рассказывает она. - Многие москвичи, особенно дети, спешат познакомиться с собакой. Задают вопросы: что за собака, чем кормим, как работает, что умеет".

За всем этим удобно наблюдать с большого экрана, куда летающий над рекой дрон транслирует картинку. Маленький беспилотный аппарат, в режиме реального времени передающий видео на большой экран, еще и говорить умеет. Уже в июне дроны начнут патрулировать московские зоны отдыха. Причем коптеры не просто следят за безопасностью на воде - при необходимости они способны доставить спасательный жилет тонущему человеку. По словам начальника "Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах" Василия Марьяна, программное обеспечение коптера позволяет автоматически транслировать аудиозапись-предупреждение, а еще с его помощью дежурный-спасатель может напрямую обратиться к отдыхающим. "Это выглядит так: при обнаружении людей в запрещенной зоне купания беспилотник зависнет над ними в воздухе и включит по громкой связи аудиозапись с просьбой вернуться к берегу", - рассказал Марьян, добавив, что для привлечения внимания коптер будет включать сирену и проблесковый маячок. "Москвичей такой объект не напугает, наоборот, они почувствуют защиту, ведь спасатели всегда на связи", - отметил Марьян.

При обнаружении людей в запрещенной зоне купания беспилотник зависнет над ними и включит по громкой связи аудиозапись

Всего в Москве будут организованы 12 зон отдыха с купанием, 46 зон без купания и 66 мест для массового отдыха. "Столичное управление МЧС завершает проверку городских пляжей, и 25 мая все зоны отдыха будут приняты в эксплуатацию", - пообещал замруководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.

Это лето для спасателей будет жарким - в прямом и переносном смысле. По данным Росгидромета, температура воздуха все летние месяцы продержится с превышением нормы на 20% по отношению к средним многолетним значениям.