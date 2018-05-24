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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лодки, дроны и собаки

За порядком на пляжах столицы будут следить с воздуха
Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Сергей Михеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)
В Москве начинается купальный сезон. В этом году вместе со спасателями за порядком снова будут следить беспилотники с видеокамерами. На генеральной репетиции для спасателей, проходившей на пляже "Серебряный Бор-3", побывали журналисты "РГ".

Прямо на пляже раскинулись палатки со снаряжением, по периметру выстроилась спецтехника - спасательные суда и лодки. Сотрудники всех поисково-спасательных служб города собрались, чтобы еще раз отработать нештатные ситуации. В микрофон объявляют: на Москве-реке произошло ЧП - во время прогулки перевернулась лодка и нужно срочно спасать людей. Не проходит и пары секунд, как к месту происшествия с разных сторон подходят три спасательных судна, подплывают водолазы, а на берегу в полной готовности ждет машина "скорой". С этой задачей спасатели справились, но тут объявляют новую: на суше пожар! Забытый кем-то костер даже не успевает разгореться, как его тушат с противопожарного катера...

Спасатель-водолаз Олег Метяев работает в Московской городской поисково-спасательной службе на станции "Строгино". "РГ" он признался: чтобы устроиться на такую службу, нужно как минимум быть водолазом, водителем маломерных судов или спасателем МЧС. За три года на его счету уже семь спасенных жизней.

Фото: Ася Добровольская / ТАСС
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Наряду со спасателями на помощь отдыхающим всегда готовы прийти особые помощники - собаки породы ньюфаундленд. Вместе с кинологами они патрулируют пляж, правда, при их появлении никому не приходит в голову нарушать правила, говорит волонтер Межрегиональной кинологической общественной организации "СОТЕР" Елена Богданова. "Главная задача собаки - отвлечь отдыхающих от воды. Когда мы с пушистой Ларой появляемся, подвыпившие весельчаки уже не рвутся в воду, - рассказывает она. - Многие москвичи, особенно дети, спешат познакомиться с собакой. Задают вопросы: что за собака, чем кормим, как работает, что умеет".

За всем этим удобно наблюдать с большого экрана, куда летающий над рекой дрон транслирует картинку. Маленький беспилотный аппарат, в режиме реального времени передающий видео на большой экран, еще и говорить умеет. Уже в июне дроны начнут патрулировать московские зоны отдыха. Причем коптеры не просто следят за безопасностью на воде - при необходимости они способны доставить спасательный жилет тонущему человеку. По словам начальника "Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах" Василия Марьяна, программное обеспечение коптера позволяет автоматически транслировать аудиозапись-предупреждение, а еще с его помощью дежурный-спасатель может напрямую обратиться к отдыхающим. "Это выглядит так: при обнаружении людей в запрещенной зоне купания беспилотник зависнет над ними в воздухе и включит по громкой связи аудиозапись с просьбой вернуться к берегу", - рассказал Марьян, добавив, что для привлечения внимания коптер будет включать сирену и проблесковый маячок. "Москвичей такой объект не напугает, наоборот, они почувствуют защиту, ведь спасатели всегда на связи", - отметил Марьян.

При обнаружении людей в запрещенной зоне купания беспилотник зависнет над ними и включит по громкой связи аудиозапись

Всего в Москве будут организованы 12 зон отдыха с купанием, 46 зон без купания и 66 мест для массового отдыха. "Столичное управление МЧС завершает проверку городских пляжей, и 25 мая все зоны отдыха будут приняты в эксплуатацию", - пообещал замруководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.

Это лето для спасателей будет жарким - в прямом и переносном смысле. По данным Росгидромета, температура воздуха все летние месяцы продержится с превышением нормы на 20% по отношению к средним многолетним значениям.

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