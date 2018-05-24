"С завтрашнего дня счастливым человеком стану. Буду лошадь кормить, дрова колоть, совершу путешествие кругосветное", - 27-летняя Анна свободно и искренно прочитала классическое стихотворение китайского поэта Хай Цзы на мероприятии в университете провинции Цзилинь. Выразительное чтение российской девушки вызывало горячие аплодисменты зрителей.

Анна - аспирант магистратуры Института иностранных языков Хуацяо университета провинции Цзилинь, учится на педагогическом факультете. Ее с детства интересовала богатая тысячелетняя культура Китая, и она мечтала поехать на учебу в КНР. Наконец в 2017 году Анна получила стипендию от правительства Китая и осуществила свою китайскую мечту. За полгода она глубоко погрузилась в культуру этой древней страны.

- Китайцы всегда вежливы, они уважают стариков и маленьких детей - это произвело на меня огромное впечатление, - рассказала Анна. - При общении с ними легко прикоснуться к "джентльменскому духу" энтузиазма, доброты, скромности и теплой искренности.

В университете Анна познакомилась со студентами из разных стран мира, которые тоже увлечены историей и культурой Поднебесной. Они участвовали во всевозможных мероприятиях, чтобы узнать разные стороны жизни Китая. Самая большая любовь Анны - тайцзицюань.

- Это не просто вид спорта, - говорит девушка. - Тайцзицюань - еще и особая древняя система знаний. Кроме того, это мой способ знакомиться с китайскими традициями.

Провинция Цзилинь граничит с Дальним Востоком РФ. Здесь, в приграничье, издавна сложились прочные связи между жителями двух государств, действует "народная дипломатия", идут активные обмены в экономической, культурной, общественной сферах. Расположенный в нескольких километрах от границы город Хуньчунь стал окном, открывающим провинцию Цзилинь для всей Северо-Восточной Азии. Круглый год сюда приезжает множество российских туристов - для знакомства с достопримечательностями, шоппинга и лечения.

В сентябре 2015 года в Хуньчунь пришла высокоскоростная железная дорога. По ней российские туристы могут не только путешествовать по приграничным районам, но и поехать в Тумэнь, Яньцзи, Чанчунь и Пекин.

- Благодаря высокоскоростной магистрали поездки стали гораздо удобней и комфортней. И это благоприятно отразилось на развитии туризма и культурных связей между нашими странами, - считает Анна.

Она усердно изучает тонкости сложного языка:

- Я надеюсь, что, вернувшись в Россию, стану отличным преподавателем китайского языка, смогу заинтересовать соотечественников традициями и культурой соседей, в результате все больше россиян будет понимать и любить Китай.

В Цзилиньском университете студенты уже пробуют себя в качестве педагогов: от своих наставников они получают задания выступить преподавателями для однокурсников. Анна подчеркивает, что очень ценит возможность выйти к аудитории в роли учителя.

- Я всегда долго и тщательно готовлюсь к таким занятиям, - отмечает она. - Этот важный опыт, конечно же, поможет мне в будущем, когда начну работать с российскими студентами и, надеюсь, смогу вызвать у них неподдельный интерес к китайскому языку.

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