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24.05.2018 08:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бухгалтер хабаровского ТСЖ получила срок за хищение 15 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

К трем годам лишения свободы приговорил Кировский районный суд сотрудницу бухгалтерии одного из хабаровских ТСЖ. Женщина признана виновной в хищении крупной денежной суммы из бюджета организации. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Подсудимая несла ответственность за средства ТСЖ. В бухгалтерских документах она увеличивала размер положенных ей выплат и переводила деньги на личные счета. Всего ей удалось присвоить более 15 миллионов рублей.

На суде женщина полностью признала свою вину и частично возместила ущерб, нанесенный организации.

Приговор в законную силу не вступил. Наказание отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14 лет.

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