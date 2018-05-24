Бухгалтер хабаровского ТСЖ получила срок за хищение 15 млн рублей

К трем годам лишения свободы приговорил Кировский районный суд сотрудницу бухгалтерии одного из хабаровских ТСЖ. Женщина признана виновной в хищении крупной денежной суммы из бюджета организации. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Подсудимая несла ответственность за средства ТСЖ. В бухгалтерских документах она увеличивала размер положенных ей выплат и переводила деньги на личные счета. Всего ей удалось присвоить более 15 миллионов рублей.

На суде женщина полностью признала свою вину и частично возместила ущерб, нанесенный организации.

Приговор в законную силу не вступил. Наказание отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14 лет.