Как при развитии отрасли учесть интересы бизнеса, государства и природы

На очередном - третьем за последний месяц - совещании с лесопромышленниками власти Приморья поставили задачу: развить переработку ресурса и сократить объемы экспорта кругляка. Нынешнее положение вещей, когда на экспорт отправляется сырье, а в регионе не создается новых производств, администрацию края больше не устраивает. А месяц назад работу ведомств, ответственных за развитие лесного комплекса, раскритиковали в полпредстве президента РФ в ДФО.

Все это демонстрирует желание властей навести порядок в отрасли. "РГ" узнала, какие меры, по мнению экспертов, должны стать первоочередными.

Аукцион или аренда?

Как отмечает первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, в этом году в регионе завершит свое действие достаточно большая часть арендных договоров. Пролонгированы они будут лишь в том случае, если при их заключении проводилась конкурсная процедура. Все это может означать, что в ближайшем будущем бизнесу для получения своей доли лесосеки придется участвовать в аукционах.

По раскладу руководителя отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Дмитрия Сычикова, не исключено, что в ближайшие год-два только в Приморском крае "освободится" от арендаторов почти миллион гектаров леса.

- Некоторое время назад не был продлен договор на один из участков в Пожарском районе, и после судебных тяжб деляна отошла государству. Департамент лесного хозяйства края отвел там несколько лесосек. Далее задействовали механизм их продажи через аукцион, так называемое краткосрочное использование. В нем участвовало семь лотов общим объемом 3512 кубометров. Средняя стоимость куба достигла 6,4 тысячи рублей. В Чугуевском районе в прошлом году на аукцион были выставлены 13 лесосек объемом 13632 кубометра, по 2,2 тысячи рубля, - приводит примеры Дмитрий Сычиков.

По его словам, речь идет о рыночной стоимости ресурса, которую готов платить бизнес. То есть лесопромышленники, даже затратив большие деньги, рассчитывают получить прибыль.

- При этом на одном из совещаний представитель департамента лесного хозяйства Приморья сообщил, что сейчас в среднем арендатор платит государству за кубометр ресурса 46,4 руб­ля. Разница с рыночной ценой - минимум в 46 раз. То есть в перспективе отчисления в бюджет вместо текущих 300 миллионов могут достигнуть 13,8 миллиарда рублей. И это очень грубая оценка. Но даже если поступления увеличатся хотя бы в пять-десять раз, лесное хозяйство буквально возродится - инструменты есть, - уверен собеседник "РГ".

Кроме того, проводя торги, край имеет право сделать "наценку" к начальной федеральной ставке платы за лесной ресурс. Разница может пойти на противопожарные мероприятия, обеспечение лесничеств и их сотрудников.

Контроль из космоса

Вывод из всего этого, считает эксперт, должен быть один: государству пора вернуть контроль над своим ресурсом, оценить, что, как и где вырубили арендаторы за время отсутствия порядка, начать продавать наиболее ценные эксплуатационные леса на аукционах.

В 2015 году Амурский филиал WWF инициировал создание системы "Кедр". В ее основе лежит алгоритм автоматического выявления лесоизменений, который работает с оперативной космической съемкой и функционирует на основе нейронных сетей. Благодаря данным, получаемым в режиме реального времени, рейдовые группы могут оперативно выдвинуться на место. Сейчас система работает в Приморском и Хабаровском краях. По словам Дмитрия Сычикова, общий объем выявленного в этих регионах с помощью "Кедра" ущерба уже идет на сотни миллионов рублей.

В ближайшем будущем лесопромышленникам для получения делян придется участвовать в аукционах

Сейчас в систему включены данные об арендаторах, лесопользовании, лесном фонде, в ближайшее время планируется добавить отчеты о работах на делянах.

- Мы будем видеть, вырублена ли лесосека реально. Декларации носят заявительный характер, и пользователи на самом деле вполне могут не добывать там лес, отчитываясь только на бумаге. Делается это, например, для того, чтобы "отмыть" незаконно полученный дуб или ясень. Эти породы входят в список СИТЭС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), и для их продажи необходимо подтверждение легальности происхождения. То есть некто ведет нелегальные рубки этих деревьев, а потом покупает подтверждающие документы, - поясняет сотрудник WWF, добавляя, что кубометр такой "бумажной" древесины стоит 40-60 долларов.

Сейчас большая команда, в которую входят эксперты WWF, представители профильных департаментов регионов, разработчики "Кедра" и заточенной на управление лесным фондом системы "Аверс", готовят алгоритмы для проверки поступающих документов и автоматизации лесного хозяйства.

Вырастить самим

Старший научный сотрудник сектора лесных экосистем Федерального научного центра наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, к.б.н. Ольга Ухваткина тоже уверена: во-первых, нужно навести порядок в учете лесов, разобраться, сколько среди них здоровых, выруб­ленных, пройденных пожарами… Во-вторых, следует внедрить принцип "Не сажал - не руби".

Надо оставить леса в покое, дать возможность восстановиться тем участкам, которые уже пройдены частичными рубками.

- Ресурсная база будет потеряна в ближайшие пять-десять лет. Это приведет к развалу лесозаготовительной отрасли и уходу людей с таежных территорий. Последствия глобального изменения климата нанесут серьезный материальный ущерб всей экономике. Уже сейчас доход от лесного комплекса в Приморском крае в два раза ниже расходов на возмещение ущерба после природных пожаров и наводнений. В связи с увеличением в будущем частоты циклонов на территории региона эти затраты будут возрастать, - считает она.

Ученый предлагает новый подход: надо постепенно перейти от использования естественных лесов к выращиванию древесины на плантациях. Для этого можно выделить треть лесного фонда края. Это даст двойной эффект. Отрасль будет стабильно развиваться и работать, а тайга - восстанавливаться, что к тому же снизит риски от негативных последствий изменения климата.

Комментарий

Юрий Логинов, координатор региональной рабочей группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Приморского регионального штаба ОНФ:

- По имеющимся данным, в Приморье ежегодно незаконно вырубают до 1,5 миллиона кубометров древесины, в том числе редких и ценных пород. Это приносит теневым структурам и преступным сообществам до 150 миллионов долларов чистой прибыли. А в целом по ДФО она достигает 450 миллионов долларов в год. При этом действующая система контроля над оборотом древесины неэффективна. Нормативная база, определяющая создание и функционирование системы сбора и обработки информации, не позволяет делать это в электронном виде, поскольку лесопользователи не обязаны подавать декларацию и отчет о заготовке древесины в "цифре" и вести фотофиксацию мест спилов. Это делает невозможным полноценный контроль, а значит, и борьбу с незаконной заготовкой и продажей ресурса. Выход эксперты ОНФ видят во введении системы электронной фиксации всех рубок с занесением в базу данных.