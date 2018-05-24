Только один дальневосточный технопарк - "Якутия" - занял мало-мальски приличную позицию в "отраслевом" общероссийском рейтинге эффективности-2017. Он попал в четвертую из пяти заслуживающих внимание групп - "Достаточный уровень". Остальные инновационные комплексы ДФО пока остаются за кадром. Завесу над их настоящим и будущим приоткрыли корреспонденты "РГ".

Робот Адам - творение одного из резидентов технопарка "Русский" - задумывался как домашний помощник, но сейчас он используется и в образовательных целях Фото: www.robotco.ru

Больше науки - больше риска

Под крылом созданной в 2011 году "Якутии" работают 95 резидентов. Предпочтительным направлением в республике считаются высокие технологии, так как они не требуют обширных производственных площадей, а Интернет нивелирует проблемы региона, связанные с его географией и климатом. Подобные проекты в технопарке приветствуются. Авторы 27 стартапов пытаются встать на ноги именно в сфере IT. Как считает руководитель технопарка "Якутия" Анатолий Семенов, темпы развития этого направления позволяют говорить о том, что в не очень далекой перспективе высокие технологии будут приносить в бюджет республики больше налогов, чем добыча алмазов. Уже сейчас среди якутских "айтишников" есть не только миллионеры, но и миллиардеры, продукция которых пользуется большим спросом на мировом рынке виртуальных забав. Безусловным лидером является компания MyTona, становление которой, впрочем, прошло на кухне братьев-основателей Ушницких: в то время технопарка попросту не было.

На пятки компьютерным гениям в "Якутии" наступают биотехнологи. Их в технопарке 24, они сформировали свой кластер и реализуют серьезные проекты. Особое место занимает медицинская тематика - к примеру, выращивание структурированных тканей человека либо разработка принципиально новой технологии лечения злокачественных опухолей.

От старта до реализации связанных с научно-исследовательской деятельностью проектов уходит много времени - до семи лет. Поэтому биотехнологи задерживаются в технопарке дольше, чем представители других областей предпринимательства.

Это направление имеет еще одну особенность. Работают здесь больше ученые, нежели бизнесмены, а некоторые проекты не рассчитаны на массового покупателя. Поэтому недавно на базе технопарка для биотехнологов была организована учеба. Специалисты из различных уголков страны и мира объясняли якутянам, как ориентироваться в рынке, "упаковывать" проекты, рассказывали о других тонкостях. Руководство технопарка по видеосвязи наладило диалог даже с представителем Силиконовой долины.

В не очень далеком будущем высокие технологии будут приносить в бюджет Якутии больше налогов, чем добыча алмазов

Многие выпускники "Якутии" уже успешно ведут бизнес. Некоторые работают на площадке территории опережающего развития "Кангалассы". А первая осечка при попытке выйти на полноценное производство (из числа крупных перспективных проектов) произошла как раз в сфере биотехнологии. Резидент "Кангаласс", автор пяти патентов, на основе которых созданы уникальные биосорбенты для сбора и утилизации нефтепродуктов, пока не может найти инвестора. Науки в проекте много, а вот бизнес-план подкачал. Финансисты сомневаются, что товар, востребованный в определенных ситуациях, позволит "отбить" затраты.

Остров smart

Приморский технопарк "Русский" был торжественно открыт в сентябре прошлого года в рамках III Восточного экономического форума. В первые месяцы работы там появилось чуть больше двух десятков участников. Три недели назад завершился федеральный отбор дополнительных резидентов. Большая часть из 70 поступивших заявок - от дальневосточников, но есть и представители центральной части страны. К данному моменту конкурсная комиссия отобрала 27 проектов, и вместе с ними число резидентов превысило 50.

- Это идеальное место для работы с азиатскими рынками. Резиденты также смогут воспользоваться возможностями ДВФУ для проведения исследований и экспертизы, трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности, привлечения инвесторов и партнеров, - поясняет директор технопарка Дмитрий Боровиков.

Например, производитель биологически активных органических удобрений "Дальневосточная торфяная компания" в настоящее время разрабатывает новый продукт. Часть исследований будет проходить на базе университетских лабораторий. Свой товар предприятие отправляет в Китай, и задача технопарка - помочь найти других партнеров в странах АТР.

Еще одна компания - Green Sun Technology - занимается производством оборудования для альтернативной энергетики. На базе университета планируется доработка технологий, к тому же площадка вуза будет использоваться для распространения продукта на различных мероприятиях.

- С другой стороны, - продолжает собеседник "РГ", - есть несколько проектов, которые компании могут начинать с нуля. В планах, например, создание "умной" теплицы - когда рост растений контролируется различными датчиками. Объединяя научный задел университета, усилия бизнеса и опыт экспертов технопарка, мы можем делать конкурентные вещи.

Упоминает Дмитрий Боровиков и сервис облачной телефонии для бизнеса Honlead. Его встроенная виртуальная система АТС имеет телефонные номера в 115 городах России и 175 странах мира. Сейчас на базе технопарка проектируется call-центр, где смогут работать студенты.

- Так как Владивосток находится в удобном часовом поясе, есть запросы на создание служб поддержки для стран АТР на разных языках, - продолжает директор технопарка.

Интересных проектов много, часть из них призвана сделать жизнь человека более комфортной. Из этой серии, например, "умное зеркало". С виду совершенно обычное. Но на самом деле - современный девайс, оснащенный камерой, тачскрином, управляемый через приложение. В перспективе с его помощью можно будет управлять системой "умный дом" и различными устройствами.

Работает в "Русском" и команда, создавшая систему управления роботом через виртуальную реальность. Робот Адам первоначально задумывался как домашний помощник, но сейчас он успел многому научиться и используется в образовательных целях.

Успехи уже есть

В Хабаровском крае существует технопарк при Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете. Сейчас в его составе 11 предприятий, сотрудники которых, в том числе студенты и аспиранты, работают над различными проектами.

Как рассказывает ректор вуза Эдуард Дмитриев, основная цель технопарка - привлечь молодежь к научным исследованиям и созданию инновационных разработок, чтобы в конечном итоге выйти с ними на рынок. Первые успехи уже есть.

- Один из наших проектов - совершенствование автоматики котлов. Сейчас в крае много угольных агрегатов, которые работают с низким КПД. Разработанная система повышает эффективность их работы до десяти процентов. Первую мы уже продали, продолжаем работать над дальнейшим ее совершенствованием, - делится директор инновационного центра энергосбережения - резидента технопарка Мирон Гринкруг.

Еще одна разработка предприятия - волновой генератор энергии, вырабатывающий электричество с помощью морской волны. В скором будущем инновацию планируют внедрить в производство.

Часть финансирования на создание проектов предприятия привлекают с помощью Агентства стратегических инициатив. Но, как признается Эдуард Дмитриев, дело это не легкое. Мало кто сейчас готов вкладываться в разработки студентов и аспирантов, так как риск не вернуть деньги все еще слишком велик.

Справка "РГ"

Согласно ГОСТу Р 56425-2015 существует два типа технопарков: в сфере высоких технологий и промышленные.