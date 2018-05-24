Чанчунь, главный город провинции Цзилинь, посетила торгово-экономическая делегация из южнокорейского Инчхона. Цель визита - найти новые возможности сотрудничества с китайскими предприятиями, построить долговременный механизм регулярного взаимодействия, выйти на более высокий уровень и новые сферы дружественных обменов.

Инчхон - третий по величине среди городов Республики Корея, является крупным транспортным узлом страны и, как и китайский Чанчунь, играет важную роль в Северо-Восточной Азии.

Чанчунь и Инчхон в 2010 году подписали протокол о намерении поддерживать дружественные отношения, стороны углубленно сотрудничают в политической, экономической, культурной, спортивной областях. Инчхонские предприятия, реализующие совместные проекты с южнокорейскими и китайскими предприятиями в 2018 году, надеются и на индивидуальное сотрудничество с компаниями из КНР в таких сферах, как производство лечебной косметики, товаров для здорового образа жизни и продуктов питания, а также логистика.

Особого внимания удостоилась южнокорейская компания, производящая ингредиенты для пибимпапа*, с нею хотели заключить контракты многие китайские предприятия. По словам руководителя компании Цзян Шузи, китайской молодежи очень нравятся корейские продукты, у таких товаров - огромный потенциал.

- Пибимпап компании Цзян Шузи и органический рис, который производит наша фирма, прекрасно дополнят друг друга. Являясь дистрибьютором, мы продаем корейский пибимпап и наш рис в "одном пакете", предоставляя клиентам комплексное обслуживание, - объяснила Чжан Синью, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью по производству риса "Цзютай" провинции Цзилинь.

Цзян Шузи и Чжан Синью видят большие перспективы совместной работы и намерены углубить сотрудничество.

- Инчхон - окно в Южную Корею, а Чанчунь - основной город крупной экономической зоны на северо-востоке Китая, поэтому у них большой потенциал взаимодействия в экономической, культурной и других сферах, - отметил Линь Цюнь, министр коммерческого и промышленного союза Инчхона.

По мнению Чэнь Ли, главы министерства иностранных дел Народного правительства Чанчуня, у южнокорейских и китайских предприятий весьма велико желание сотрудничать и в ближайшее время соседи намерены реализовать еще больше совместных проектов.

*Пибимпап - одно из популярнейших блюд традиционной корейской кухни. Состоит из отварного белого риса, покрытого овощным салатом "намуль", пасты из острого перца кочхуджан, сырого яйца или яичницы и тонко нарезанных кусочков мяса (обычно говядины).

На правах рекламы