"ЛокоТех" открыл университет на базе Уссурийского локомотиворемонтного завода

Наталья Плетенецкая, заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию "ЛокоТех" рассказала "Российской газете" о программах подготовки персонала в компании.

В этом году компания "ЛокоТех" открыла корпоративный университет на базе Уссурийского локомотиворемонтного завода. Это позволит повысить уровень развития технических компетенций персонала и улучшит качество ремонта локомотивов. Кроме того, с открытием Учебного центра появится возможность формировать программы обучения с учетом потребности в компетенциях под конкретные рабочие места.

"Мы считаем себя экспертами в сфере ремонта локомотивов, - говорит заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию компании "ЛокоТех" Наталья Плетенецкая. - У нас накопилось достаточно компетенций для того, чтобы организовать такой учебный процесс, при котором возможно получить знания, идущие в ногу со временем. А эти знания необходимы в ежедневной работе при обслуживании и ремонте подвижного состава".

Также компания "Локотех" уже второй год подряд присоединяется к Всероссийской акции "Неделя без турникетов". В общей сложности в этом году на предприятиях компании побывало более 10 тысяч школьников и студентов. Подобная инициатива помогает ребятам определиться с выбором профессии, а компания получает возможность показать свои преимущества.

"Мы считаем, что эффективный и вовлеченный персонал компания должна растить для себя сама, - уверена Наталья Плетенецкая. - Поэтому мы уже второй год подряд открываем двери всех наших предприятий сотням школьников и студентов, которым мы рассказываем и показываем, как работает тот или иной завод, чем занимаются инженеры и рабочие. Это дает возможность понять ребятам, на что ориентироваться, к чему быть готовыми".