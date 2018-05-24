На Сахалине спасли попавшего в петлю 300-килограммового медведя

Огромного медведя, попавшего в браконьерскую ловушку, освободили на Сахалине, сообщает пресс-служба областного министерства лесного и охотничьего хозяйства. О косолапом, застрявшем в петле, сообщил местный житель.

Приехавшие на место сотрудники минлесхоза увидели, что в петлю хищник попал задней лапой. Рядом была найдена бочка с тухлой рыбой, которую медведи считают лакомством, и еще одна петля.

Чтобы спасти зверя, его нужно было усыпить, для этого сотрудники минлесхоза обратились в зооботанический парк. Ветеринары привезли специальный наркоз и стреляющее им ружье. Первые два шприца медведь сам вырвал из кожи и съел. Третью дозу он самостоятельно достать уже не смог. Она и усыпила зверя. Когда животное начало клонить в сон, ему повторно сделали еще несколько инъекций, чтобы сон был максимально глубоким. Медведь был очень крупным. По оценкам специалистов, его вес около 350 килограммов, возраст - в районе 10 лет, отметили в пресс-службе.

Как рассказал специалист минлесхоза Андрей Хомич, стальной трос петли сильно врезался косолапому в кожу, но сухожилия остались целы благодаря густой шерсти.

Когда медведя освободили, ему ввели антидот, чтобы он проснулся и ушел до прихода браконьеров. О факте браконьерства было сообщено в полицию, район взят под особый контроль. По информации Корсаковского лесничества, больше этого медведя охотники не встречали. В минлесхозе надеются, что теперь он будет осторожнее.