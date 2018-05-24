Согласно прогнозам ученых, в этом году к берегам Сахалина и Курильских островов подойдет довольно многочисленное стадо лососевых. Промышленники планируют выловить более 68 тысяч тонн горбуши, 26 тысяч тонн кеты и чуть более 1,5 тысячи тонн нерки, кижуча и симы. Цифры оптимистичные, однако на самом деле эта путина рискует оказаться такой же провальной, как прошлогодняя: специалисты СахНИРО стали ошибаться все чаще.

Проблема - в неумолимом снижении численности тихоокеанских лососей, из-за которого страдает как человек, так и природа. Разрываются цепочки пищевых связей и под угрозой исчезновения оказываются целые виды животных. Ситуация приняла угрожающие масштабы.

Первая и самая главная причина сокращения стада лососевых - чрезмерная промысловая нагрузка. С 2008 года, когда на Дальнем Востоке отменили принцип общедопустимого улова для тихоокеанских лососей, у нас в области началось избыточное изъятие диких популяций горбуши и кеты. Это связано с тем, что регулирование было передано на оперативный уровень, принятие решений поручили комиссии по вылову анадромных видов рыб. Но научное сопровождение запаздывало: в реки стали пропускать слишком мало лосося, и его не хватает для воспроизводства.

При этом снижать объем вылова долго никто не собирался. Напротив, в 2012 году максимальная разрешенная длина ставных неводов выросла с двух до трех километров, их количество также увеличилось, а затем к разрешенным орудиям лова добавили ставные сети, кошельковый невод и тралы. Все это прямым образом отразилось на численности лососевых популяций. Так, в 2015 и 2017 годах путины были на официальном уровне признаны провальными из-за катастрофически слабых возвратов горбуши. В 2016-м нерестилища рек южной части Сахалина также были крайне скудно заполнены горбушей. Поэтому сейчас очень важно максимально ограничить промысел на юге острова, так как два года назад "четной" популяции здесь уже был нанесен огромный урон.

Вторая причина снижения численности лососей - браконьерство, которое за последние годы достигло немыслимых масштабов. Кета и горбуша еще заходят на естественные нерестилища в мелкие реки, но в самых важных и крупных артериях на юге Сахалина красной рыбы уже практически нет.

В области построено 42 рыбоводных завода. Более 30 из них - на юге Сахалина. Тем не менее именно здесь рыбы уже нет. На севере уловы горбуши еще высоки, при том что там отсутствуют горбушевые рыбзаводы

Ситуация катастрофическая. Необходимо резко, самым кардинальным образом сокращать и промышленную, и браконьерскую нагрузку на лососевые стада, отменить новые, нетрадиционные орудия лова, сократить длину неводов. Однако наши власти этого не делают, возлагая надежды на искусственное воспроизводство. По всему острову построено очень много лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ), но, я считаю, что их роль преувеличена. Достаточно посмотреть на опыт соседней Японии, где уловы лососевых с каждым годом снижаются. Там воспроизводство горбуши и кеты перевели на искусственные рельсы еще с конца 1940-х. Свои нерестовые реки японцы очень активно используют для орошения полей и выработки электроэнергии. Для этого спрямляют их русла, помещают в бетонные лотки и ставят густую сеть плотин, что негативно влияет на популяции тихоокеанских лососей. Но главной причиной для "закрытия" рек для нереста послужило браконьерство, резко возросшее в голодные годы после Второй мировой войны. Чтобы не поощрять это "неправовое поведение", правительство страны решило не пускать лососей на нерест, а реки отдать под нужды энергетики и орошения. Зато в Японии построили несколько сотен рыбоводных заводов.

И если поначалу кета оправдывала ожидания японских рыбоводов, то за последние семь-восемь лет ее уловы резко упали. Искусственное разведение горбуши не оправдалось сразу. Вот вам пример. Уловы горбуши на островах Хонсю и Хоккайдо в последние годы составляют лишь три-пять тысяч тонн, хотя до середины ХХ века там ежегодно добывали от 100 до 200 тысяч тонн. Замена естественного нереста горбуши разведением на рыбоводных заводах потерпела полное фиаско. И это наглядный урок для Сахалина.

Однако рыбопромышленники упорно лоббируют искусственное воспроизводство лосося. В регионе построено уже 42 ЛРЗ, причем более 30 из них - на юге острова. Тем не менее выловы здесь резко упали. В противоположной части Сахалина ситуация заметно лучше: уловы горбуши пока еще неплохи, и нерестилища заполняются. При этом на севере области нет ни одного горбушевого рыбоводного завода!

Считаю, что нельзя все бездумно застраивать ЛРЗ. На той же Камчатке их всего пять, но там уловы высоки, потому что в реки пропускают достаточное количество производителей лососей.

А ведь опустошение рек грозит вымиранием многим видам животных. К примеру, сейчас в Японии невозможно встретить речную выдру, в то время как раньше это был обычный обитатель территории. Неужели мы хотим повторить печальный опыт соседей? Но, как показывает практика, именно к японскому сценарию нас и подталкивают.