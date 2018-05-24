На маленьком острове очень много места для песен, стихов и всего того, что называется культурной жизнью. У ее руля стоит талантливый неравнодушный человек, приехавший на этот край света 30 лет назад лишь с рюкзаком да гитарой. А еще с большим желанием дарить людям радость. Это стало смыслом его жизни.

Подушка вместо гармошки

Он родился с музыкой в душе. Трехлетним малышом, заслышав по радио песню, брал в руки подушку и "играл" на ней. Заметив это, родители ахнули и купили ребенку маленькую гармонику. С того дня песни поселились в их доме.

- Спорт и музыка - это две счастливых составляющих моего детства, - улыбается Владимир Иванович Боженко.

Его родина - певучая Украина. В большой родне не было человека, который бы не мог затянуть песню. Володя окончил музыкальную школу, а затем училище. Работал хормейстером на родной Харьковщине, руководил большим хором на швейной фабрике.

- Зарплаты были копеечные, а ощущение счастья от любимой работы - огромным, - вспоминает Владимир Боженко.

В молодости он увлекался туризмом. С неохватным рюкзаком и гитарой Володя исходил весь Крым, добрую половину Кавказских гор и почти все побережье Прибалтики.

Как-то у костра, который они затеплили у подножья Эльбруса, руководитель похода весь вечер рассказывал подопечным о далеких и таинственных Курильских островах. После его рассказа романтик Боженко всю ночь не сомкнул глаз, а вернувшись из похода, сел писать письмо на Курилы. Так, мол, и так, вам хормейстеры или учителя музыки не нужны?

Через пару месяцев с загадочного острова Шикотан пришел толстый конверт. Боженко приглашали учителем музыки в среднюю школу села Крабозаводское, гарантировали жилье и заработную плату 400 рублей в месяц. Шел 1988 год.

- Мне за такие деньги нужно было вкалывать в шести местах, поэтому я купил билет на первый же самолет до Южно-Сахалинска, - машет рукой Владимир Иванович.

Туманы, шторма и сопки

На высокого парня с гитарой в руках обратили внимание молодые девчонки, которые возвращались из отпуска в село Крабозаводское. Пароль "Шикотан" сдружил их за несколько минут.

От сахалинского Корсакова до острова они плыли на теплоходе. Пассажиры превратились в ансамбль песни и пляски, которым руководил музыкант Боженко. Когда вышли на берег, туман был такой, что не разглядеть пальцев на вытянутой руке.

- В эти туманы, шторма и сопки я влюбился с первых дней курильской жизни, - говорит Владимир Боженко.

Шикотан в конце 1980-х давал большой стране каждую шестую банку рыбных консервов. На этом маленьком острове жили и работали молодые ребята и девчата со всего Союза.

Вокруг Володи Боженко закрутилась культурная жизни целого острова. Днем вел занятия в школе, а вечером шел в сельский ДК.

- На острове всегда была высокая сценическая культура, которую сюда привезли люди из больших городов, - замечает он.

На Шикотане он встретил свою судьбу. Елена Плетнева - учитель русского языка и литературы - тоже приехала сюда с Украины. Прекрасно владеющая словом, она стала Владимиру верной помощницей в работе и спутницей в жизни.

Владимир Боженко собрал под обновленной крышей сельского ДК выпускников Киевской консерватории

После разрушительного землетрясения в октябре 1994 года многие решили покинуть остров. Такая мысль мелькнула в голове и у Боженко, но он тут же с ней расстался.

Семью спасла дача - деревянный домик с печкой, в котором они и пережили тяжелую зиму. Тогда Владимир Иванович возглавил крабозаводский Дом культуры с очень точным названием "Утро Родины".

- Сомнения? Их не было. Шикотан стал неотъемлемой частью моей жизни, - замечает Владимир Боженко.

Признается, что был грустный период, когда в ДК чуть не еженедельно устраивали "огоньки" в честь отъезжающих с острова. Лучший земной лекарь - время - залечило и эту тяжелую рану, которую нанесла стихия.

Голос консерватории

Сегодня, глядя на крабозаводский ДК, отказываешься верить, что он сельский. Сделан капитальный ремонт, в зрительном зале ровные ряды мягких кресел, у сцены стильная "одежда".

- У нас одних сценических костюмов на несколько миллионов рублей. А какая звуковая и световая аппаратура! Звук не хуже, чем на лучших площадках страны,- с гордостью замечает Владимир Боженко.

Все это появилось на Шикотане благодаря региональной государственной программе "Социально-экономическое развитие Курильских островов". Но любая аппаратура, даже самая дорогая и высокочувствительная, без талантливых и работоспособных людей останется безмолвным железом.

В это трудно поверить, но директор Боженко собрал под обновленной крышей сельского ДК выпускников Киевской консерватории, профессионалов высочайшего класса.

После событий 2014 года на Украине певучей родне Боженко стало не до песен.

- Племянница моей жены Анна Мирошниченко и ее друзья, супруги Светлана и Валерий Тоцкие, солисты Киевской филармонии. Почти весь их репертуар был на русском языке, поэтому у них там начались проблемы, - вздыхает Владимир Иванович.

Звонок с Шикотана с предложением переехать жить туда, где начинается российский день, застал киевлян врасплох. Попросили время на размышление. Думали недолго, первой на остров приехала Анна Мирошниченко с маленьким ребенком, спустя время Владимир Иванович встречал супругов Тоцких.

Их пленила необыкновенная доброта островитян. Артисты получили благоустроенное жилье, стали гражданами России. У них появилось бескрайнее море любимой работы с крепкими "берегами" достойной оплаты.

На мой вопрос, считает ли он себя счастливым человеком, Владимир Иванович выдохнул не дослушав:

- Абсолютно! Каждый день на протяжении тридцати лет моей островной жизни. Когда ты выходишь на сцену и отдаешь людям частичку своей души, а в ответ получаешь тепло и благодарность людскую, разве это не счастье?

Шикотанцам нет равных

Сегодня в ДК "Утро Родины" первоклассный вокально-инструментальный ансамбль, два фольклорных коллектива, кукольный театр, взрослый и детский хоры.

Жители села Крабозаводское за последние годы неоднократно становились победителями районных и областных конкурсов художественной самодеятельности. В Сахалинском министерстве культуры говорят, что им нет равных во всем островном регионе.

Глядя на мастерство шикотанских артистов, зрители неизменно интересуются у директора ДК: "Откуда вы их взяли?"

Прямая речь

Алексей Самарин, министр культуры и архивного дела правительства Сахалинской области:

- Дом культуры в селе Крабозаводское - один из лучших в нашем регионе. Там работают высочайшие профессионалы. Мы им предлагали переехать в Южно-Сахалинск, для них в областном центре есть работа и жилье. Но они отказались, сказав, что остров Шикотан стал их родным домом.