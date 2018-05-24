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24.05.2018 05:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО сотрудник лесоохраны погиб при тушении пожара

Текст: Юлия Гарднер

В следственном управлении СК РФ по ЕАО возбуждено уголовное дело по факту смерти сотрудника лесоохраны при тушении пожара.

Мужчина, согласно сообщению ведомства, погиб 22 мая во время борьбы с огнем на территории природного заповедника "Бастак".

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- Установлено, что при исполнении своих служебных обязанностей по ликвидации пожара сотрудниками ОГАУ "База авиационной и наземной охраны лесов ЕАО" требования безопасности соблюдены не в полном объеме. Это повлекло гибель сотрудника лесоохраны и причинение вреда здоровью еще одного пожарного, - рассказала "РГ" старший помощник руководителя следственного управления Алина Афанасьева.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, пожарный-десантник скончался в карете "скорой помощи". Второй пострадавший находится в больнице.

Расследование ведется по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Правоохранителям предстоит дать правовую оценку действиям сотрудников ОГАУ и выяснить точные обстоятельства происшествия.

Региональные власти пообещали взять на себя затраты на похороны погибшего.

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