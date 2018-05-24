Детский сад с группой для грудничков в Хабаровске появился впервые. Как стало известно "Российской газете", уже летом она сможет принять 15 младенцев.

- Мы посмотрим, насколько эта группа будет востребована. Вообще родители, заботясь о здоровье своих детей, стараются отдавать малышей в дошкольные учреждения не раньше, чем в два года, поэтому острой потребности в ясельных группах сегодня нет, - отметила начальник отдела дошкольных образовательных учреждений городского управления образования Татьяна Матвеенкова. - Но наша обязанность - создать условия. Если вдруг у родителей возникнет необходимость, мы должны будем предоставить им эту услугу.

В городе уже работают восемь групп для детей от полутора лет. А вот для грудничков такое заведение - первое. Ясельное отделение появилось на базе одного из детских садов, для этого реконструировали здание бывшего детдома.

- Отрадно, что теперь детские сады нам нужны больше, чем детские дома, ведь ежегодно в крае мы закрываем по два-три детдома. Это значит, что у нас становится все меньше малышей, которые не нужны своим родителям, и все больше детишек, которые будут расти в любви, заботе и прекрасных условиях для всестороннего развития, - порадовалась министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

По словам начальника городского управления образования Ольги Тен, капитальный ремонт корпуса длился несколько месяцев и обошелся почти в 70 миллионов рублей. В дошкольном учреждении шесть групп: пять - для детей с трех лет и одна ясельная. В помещениях для самых маленьких установлены пеленальные столики, а санузел и спальные комнаты оборудованы с учетом возраста и потребностей младенцев. Для работы в особой группе подобрали проверенный персонал - двух квалифицированных воспитателей и двух опытных нянечек.

В помещениях для самых маленьких установлены пеленальные столики

- Нужно, чтобы родители поверили в такие группы и захотели отдать сюда малышей, а сами могли бы продолжать образование или работу, - считает мэр Хабаровска Александр Соколов.

Кстати, в городе нет трудностей с устройством в сад детей в возрасте от трех до семи лет - они обеспечены местами полностью. Для двух-трехлеток открыто 229 групп на 5,5 тысячи человек. Власти намерены закрыть проблему и с местами для детей от полутора лет: до конца этого года заработают еще два муниципальных детских сада с ясельными группами.