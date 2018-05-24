В Якутии мужчина застрелил пятерых односельчан

В четверг в селе Булгунняхтах Хангаласского улуса Якутии разыгралась страшная трагедия: мужчина застрелил из охотничьего ружья пятерых односельчан, после чего нанес себе смертельную травму.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, житель села открыл из своего двора беспорядочную стрельбу по прохожим. Его жертвами стали четверо взрослых и ребенок. Еще один ребенок с ранением доставлен в больницу.

По словам источника, в селе работает следственно-оперативная группа. В региональном следственном управлении СК России комментировать эту информацию пока не стали.