Российско-китайский молодежный фестиваль искусств прошел в городе Яньцзи, который находится в Яньбянь-Корейском автономном округе провинции Цзилинь. Он был организован совместно управлениями по делам образования и туризма Яньцзи и Владивостока.

В этом году мероприятие состоялось уже в девятый раз. И если на первую встречу приехали всего несколько студентов, то сейчас число участников — молодежи и подростков — достигло 300 человек. Все они показали яркие и разнообразные номера. В программе были хоровое пение, соло на музыкальных инструментах, в том числе на саксофоне, представление кукол-марионеток, народные, классические и бальные танцы в исполнении молодежи и детей из белорусского ансамбля. Китайские школьники показали приемы тхэквондо.

— Мне было очень приятно выступить вместе с китайскими школьниками, — поделился один из российских участников. — На фестивале я открыл для себя национальные китайские музыкальные инструменты.

По словам Чжао Цинъюаня, начальника отдела маркетинга Бюро туризма Яньцзи, проведение такого мероприятия призвано повысить популярность города, создать его привлекательный имидж.

— Все больше россиян отправляется в поездки за границу, — подчеркнул Чжао Цинъюань. — Мы будем рады, если для путешествия они выберут наш округ и наш город.

Фестиваль продлился три дня. За это время гости из России не только выступали на сцене, но и посетили Яньбянский университет, начальную и среднюю школу города Яньцзи.

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