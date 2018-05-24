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24.05.2018 06:39
Проект: В регионах

В небе гомон птичьих стай

Российская газета - Неделя - Дальний Восток №7574 (111)
На днях перелетные птицы вернулись с зимовки в заповедник заболоченных земель Цзинсинь на границе России и Китая, близ города Хунчунь. Это уникальное, захватывающее зрелище: тысячные стаи гусей закрывают небо и солнце.

Заповедник Цзинсинь занимает 5874 гектара. Это последний пункт остановки перелетных птиц на территории Китая на их пути на север. Заповедные земли пересекает множество рек и каналов, здесь десятки озер. Цзинсинь находится под охраной провинции Цзилинь.

…Гуси летят между рисовыми полями и горами. Их появление прерывает зимнее спокойствие, на своих крыльях птицы несут на болота весну и жизнь. Однако здесь уже орлан-белохвост, белоплечий орлан, черные грифы. С прилетом гусей в заповеднике резко вырастает число хищных пернатых, жаждущих поживиться легкой добычей.

Тем временем сотни китайских и иностранных фотографов собрались на одной из плотин - запечатлеть прекрасные моменты птичьего перелета.

- Первый раз я приехал на такую съемку в 2008 году, - вспоминает заместитель председателя ассоциации защиты редких животных и растений города Хуньчунь, генеральный председатель ассоциации защиты птиц Ван Цзинь Шэн. - Заповедник Цзинсинь - один из трех китайских коридоров перелета. Каждой весной и осенью сотни тысяч птиц останавливаются здесь, чтобы отдохнуть и накопить побольше жировых запасов для длительного пути.

Эти роскошные живописные места совместными усилиями охраняют официальные органы и общественные организации. Представители управления лесного хозяйства, структур безопасности и общественных организаций патрулируют территорию заповедника и открывают "горячую линию" по защите от браконьерства.

Заповедник находится на высокогорье. Остатки прошлогодней травы и негустые пока зеленые ростки - скудный рацион для бесчисленного гусиного стада, поэтому птиц подкармливают.

Пик перелета привлекает много туристов. Приезжая полюбоваться гусями, многие из них участвуют в экологических мероприятиях и помогают успешной миграции стай.

 

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