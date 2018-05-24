Всеармейские состязания в Приамурье выиграли дальневосточники

Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища одержала победу в финале всеармейского конкурса "Суворовский натиск".

Курсантов признали лучшим мотострелковым взводом вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника пресс-службы Восточного военного округа Александра Гордеева.

- Второй год подряд чемпионами становятся хозяева соревнований. Второе командное место у ВВО, третье за Южным военным округом. Победитель определялся в последний день заездов, которые проходили в форме эстафеты экипажей на одной боевой машине пехоты от каждой команды, - рассказал Гордеев.

Напомним, что конкурс "Суворовский натиск", стартовал с 14 мая на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Амурской области. К началу соревнований там был открыт новый современный полигон.

Награждение победителей пройдет 25 мая.