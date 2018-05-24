Жителей Приморья лишили популярного пляжа

Всего в трех местах у моря разрешено купание этим летом во Владивостоке. Все они считаются муниципальными территориями, сообщается на сайте администрации города.

Городские власти будут осуществлять контроль только за этими пляжами. Остальные находятся в собственности федеральных органов.

- В числе мест, где разрешено купание по итогам проб качества воды - пляж парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо и "Ривьера-Лагуна" на станции Санаторной, а также бухта Аякс на острове Русский, - отметил представитель комиссии по контролю за содержанием пляжей во Владивостоке Сергей Шабаев.

По заключению специалистов Роспотребнадзора, для купания пригодны еще несколько бухт на острове Русском. Но из-за того, что в них не созданы условия для безопасного отдыха на воде, плавать там тоже не рекомендуется.

Также в Приморье определили несколько мест, где можно отдыхать и загорать, но не рекомендуется заходить в воду. Ограничения связаны с ее качеством.

Больше всего горожан расстроила информация о запрете купания в знаменитой бухте Шамора (Лазурная). Как оказалось, популярное место отдыха не соответствует микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

- Возможно возникновение паразитной и инфекционной заболеваемости кишечной этиологии. Специалисты Роспотребнадзора не рекомендует жителям и гостям города использовать данное место для купания, - говорит Сергей Шабаев.

К слову, официально купальный сезон во Владивостоке еще не открыт. Обычно он начинается в середине июня.