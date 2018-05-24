Беларусь и Удмуртия договорились о развитии двухсторонних отношений

Удмуртия заинтересована в изучении и использовании белорусского опыта в развитии транспортной инфраструктуры, агропромышленной сферы, производстве продуктов питания, переработке молока. Об этом заявил Александр Бречалов на встрече с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Игорем Петришенко в рамках ХXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

- Кроме того, интерес для столицы республики Ижевска и региона в целом по-прежнему представляет белорусская пассажирская техника, - сказал Александр Бречалов, выразив готовность развивать также культурное, гуманитарное сотрудничество.

В свою очередь белорусы заинтересованы в дальнейшем развитии и активизации всесторонних контактов с Удмуртской Республикой.

Игорь Петришенко подтвердил готовность белорусских предприятий участвовать в комплексном обновлении пассажирского парка Удмуртии с использованием различных схем финансирования.

- Одновременно будет обеспечено надлежащее гарантийное и сервисное обслуживание техники, - объяснил он. - ОАО "Амкодор", ОАО "Могилевлифтмаш" и ЗАО "ФОТЭК" заинтересованы в продолжении и наращивании поставок производимой техники - лифтов, лесозаготовительной, медицинской техники.

Также посол предложил рассмотреть вопрос реализации белорусской стороной "под ключ" проектов по строительству предприятий по переработке молока, молочно-товарных ферм, птицеферм, овоще- и фруктохранилищ.

Игорь Петришенко отметил возможность увеличения поставок в торговые сети региона востребованных продовольственных товаров, выразил заинтересованность в совместном создании в Удмуртской Республике высокотехнологичного производства выращивания овощей в закрытом грунте, проектировании льнозавода в регионе силами ОАО "Беллегпромпроект" и обратил внимание на то, что белорусская сторона рассчитывает на предоставление белорусским товарам такого же доступа на рынки региона, как и прочим.

В рамках двухсторонней встречи Игорь Петришенко пригласил делегацию Удмуртской Республики принять участие в Белорусской агропромышленной неделе "БЕЛАГРО-2018", которая пройдет с 5 по 10 июня в Минске.

- Это позволит ознакомиться с достижениями в области сельхозмашиностроения, развития отраслей белорусского АПК и перерабатывающей промышленности, посетить ряд предприятий, - заключил посол, предложив подписать новое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, экологическом, гуманитарном и культурном сотрудничестве и план мероприятий по его реализации на V Форуме регионов Беларуси и России, который состоится осенью в белорусском Могилеве.