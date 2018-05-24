Губернатор Ульяновской области анонсировал подписание крупных соглашений

"В этом году на форуме мы запланировали ряд крупных рабочих встреч и деловых переговоров с российскими и зарубежными инвесторами, по итогам которых с несколькими компаниями планируется подписание инвестиционных соглашений, среди которых есть даже СПИК (специнвестконтракт) в области автопромышленности, - рассказывает губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. - Также мы планируем подписать соглашения в сфере авиастроения, сельского хозяйства, банковского сектора и общественными организациями".
В Ульяновской области уже успешно реализуется ряд специнвестконтрактов. В частности, с компанией ДМГ МОРИ (производство станков) и с компанией ВЕСТАС (производство лопастей для ветрогенераторов).
"ДМГ уже вышла из стадии проекта, и успешно функционирует на полную мощность, - отмечает Сергей Морозов. - Инвестиции в проект составили около 4 млрд рублей, число рабочих мест на конец 2017 года - 127 единиц, произведено станков на тот же период 339 штук". Контракт с компанией ВЕСТАС был подписан в сентябре 2017 года. Объем инвестиций в создание производства составил свыше 1,4 млрд рублей. А для жителей региона появилось 230 новых высокотехнологичных рабочих мест.
"Эта компания выбрана в качестве глобального технологического партнера Фонда развития ветроэнергетики финской компании "Фортум" и "Роснано" и будет поставлять лопасти для возводимых ими ветропарков, - рассказывает Сергей Морозов. - Локализация производства лопастей обладает мультипликативным эффектом, поскольку требует развития рынка сырья, машиностроения для изготовления оснастки, нормативной и научной базы, сферы образования".
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