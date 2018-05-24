На HeliRussia 2018 представили новейшие вертолеты и дроны

В первый день работы выставки HeliRussia 2018 состоялась презентация сразу нескольких новинок.

Настоящим шоу стал показ легкого многоцелевого вертолета VRT500, разрабатываемого конструкторским бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России". На выставке представлен полноразмерный макет, соответствующий облику создаваемого вертолета.

Машина создается сразу в нескольких модификациях - как пассажирский, медицинский и транспортный вертолет. В первом случае он сможет перевозить четырех или трех человек (VIP-комплектация), что касается грузового отсека, то его объем составляет 5,3 кубометра, а полезная нагрузка - 750 килограммов.

По замыслу разработчиков, VRT500 должен стать настоящим спасением от пробок в мегаполисах, так как благодаря своей компактности, может легко эксплуатироваться в городских условиях.

Как уточнил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, сейчас идут стендовые испытания модели, на 2019-2020-е годы запланированы летные, а на рынок VRT500 должен поступить через три года. По прогнозам холдинга, к 2030 году будет произведено около 700 таких вертолетов и модель займет не менее 15 процентов мирового рынка вертолетов с массой до двух тонн.

Второй новинкой, которую презентовали на форуме, стал вертолет "Касатка 505" от российского ОКБ Agan Aircraft Group. Несущую систему при его проектировании заимствовали от американского вертолета SikorskyS-52, а фюзеляж и авионику полностью разработали в России. Сейчас вертолет проходит летные испытания.

Вертолет "Касатка 505". Фото: Валерия Коршунова/РГ

- Он четырехместный, сама несущая система - трехлопастная. Соответственно, он более стабильно ведет себя на авторотации. Ему не страшны такие опасные явления, как бастбапминг, когда идет перехлест лопастей при нулевых перегрузках. Такому в основном подвержены вертолеты с двухлопастными винтами. Изначально эти машины были на колесном шасси, здесь мы применили лыжное. Оно, в отличие от многих современных вертолетов, с жидкотсно-газовыми амортизаторами, - рассказал "РГ" главный конструктор компании Алексей Никифоров.

По его словам, кабина новинки оснащена многофункциональными дисплеями. Вертолет может набирать скорость 170-180 километров в час, и предназначен в основном для частных лиц.

Также в четверг на HeliRussia 2018 представили первую в мире промышленную авиагрузовую платформу SKYF разработки ОКБ "Авиарешения". Как рассказал "РГ" директор по развитию компании в России и СНГ Андрей Удод, это первая в мире авиационная платформа грузоподъемностью до 400 килограммов. Дальность полета составляет 350 километров. В воздухе такой авиадрон может находиться до восьми часов.

Авиагрузовая платформа SKYF. Фото: Валерия Коршунова/РГ

- Это полностью робот. Единственное, что делает человек, - вносит в программу точки перемещения, после чего дрон с помощью геолокации и видеосвязи летит по заданию: перевозит груз, в том числе в труднодоступные места, занимается опылением сельскохозяйственных угодий. Еще одно из интересных наполнений - это тушение пожаров высотных зданий. Дрон поднимается на высоту 300 - 500 метров, а на подвесе имеет аппарат со специальной пеной. Максимальная высота, на которую он может подняться - 1200 метров, - рассказал подробности Андрей Удод.

Он также добавил, что авиадрон полностью является разработкой казанских инженеров. 97 процентов деталей, из которых он собран, российского производства. Сейчас разработка проходит летные испытания.

- Планируем к 2020 году запустить конвейер. Первые аппараты для сельхозработ начнем эксплуатировать в 2019 году, - сообщил Андрей Удод.

По его словам, сейчас компания уже имеет заказы на производство таких дронов не только из России, но и Японии, Эквадора, Китая, Индии, Вьетнама.

Среди вертолетов зарубежного производства представлена модель Airbus Helicopters H125. Это легкий однодвигательный вертолет, который по мнению производителя превосходит все остальные однодвигательные вертолеты в своем классе по техническим характеристикам, многофункциональности, уровню безопасности, а также с точки зрения эксплуатации в экстремальных условиях.

H125 оснащен авионикой Garmin G500, которая позволяет снизить нагрузку на пилота и повысить ситуационную осведомленность с помощью таких инструментов, как движущаяся карта, системы искусственного зрения и предотвращения столкновений.

- Мы давно сотрудничаем с российской промышленностью, на выставке HeliRussia 2018 будет объявлено о сертификации оборудования индикатора приема ГЛОНАСС для этой модели, - пояснил "РГ" коммерческий директор Airbus Helicopters Vostok Артем Фетисов.

На выставке также состоялась российская премьера Bell 505 Jet Ranger X. Это легкий однодвигательный вертолет, рассчитанный на пять человек, вышедший на мировой рынок в прошлом году. Bell 505 оснащается современным двигателем Arrius 2R от Safran Helicopter Engines c двухканальной электронно-цифровой системой управления, имеет "стеклянную кабину" и пилотажно-навигационный комплекс Garmin G1000H, снижающий нагрузку на пилота.

Серийный экземпляр модели демонстрируется на стенде компаний Bellи Jet Transfer, официального представителя Bell в России. Сертификация вертолета Росавиацией намечена на ближайшее время, после чего начнутся поставки. К слову, первым получателем нового вертолета станет Уральский завод гражданской авиации, также участвующий в HeliRussia 2018.

Кстати

На выставке состоялась торжественная передача холдингом "Вертолеты России" вертолета Ми-171А2 компании "ЮТэйр-Вертолетные услуги". Она станет первым оператором винтокрылых машин этого типа.