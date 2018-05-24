После взрыва газа в Перми в больницы попали четыре человека

Прошлой ночью от взрыва бытового газа в доме на улице Свиязева (Индустриальный район города Перми) пострадали четыре человека.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, сейчас один из пострадавших находится в городской больнице № 21. Его состояние тяжелое, стабильное, ожоги тела составляют 20 процентов. Двое пострадавших находятся в МСЧ № 9. Один из них получил отравление продуктами горения, у второго - ушибленная рана. Еще один пострадавший с переломом госпитализирован в МСЧ № 11.

В настоящее время на месте происшествия доследственную проверку проводят сотрудники СК РФ по Пермскому краю.