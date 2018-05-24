Строительство автомагистрали в Чебоксарах включили в госпрограмму

Возведение третьего транспортного полукольца в Чебоксарах включили в республиканскую госпрограмму. Такое решение было принято на заседании правительства Чувашии.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Иванов, на разработку проектно-сметной документации объекта в 2019 году предлагается предусмотреть 147 миллионов рублей. Из них 117 миллионов рублей планируется выделить из дорожного фонда республики.

Общая стоимость проекта оценивается в 10,5 миллиарда рублей.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков пояснил, что третье транспортное полукольцо пройдет от улицы Университетской в Северо-западном районе через Юго-западный жилой массив по улице Эльменя с пересечением улицы Богдана Хмельницкого и выходом на проспект Девятой Пятилетки.

Таким образом, новая магистраль свяжет Новоюжный, Юго-Западный и Северо-Западный микрорайоны в обход центра города. На дороге будет построено три моста и путепровод под железной дорогой.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Объект планируется завершить к 2025 году. Строительство разделено на три этапа: от Вурнарского шоссе до улицы Богдана Хмельницкого, затем до улицы Энтузиастов, а далее до улицы Университетской.

После введения магистрали в эксплуатацию в городе будет решена ключевая транспортная проблема - загруженность основных дорог.

У проезжающих транзитом грузовиков появится возможность прокладывать маршруты в обход центральной части города. Кроме того, серьезно улучшится транспортная доступность микрорайонов "Университет", "Финская долина", "Садовый" и "Гладкова".

Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин отметил, что строительство дорог и безопасность дорожного движения является одним из приоритетов региона.

- Наша задача - сделать все, для того чтобы данный проект попал в перечень уникальных для России проектов, получил федеральную поддержку, - заявил Моторин, поручив министерству транспорта и дорожного хозяйства оперативно решить вопросы, связанные с началом реализации проекта.