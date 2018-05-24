Двадцатикилограммовый пирог испекли в Буздякском районе республики на фестивале национальной кухни "Бэлешфест". На его приготовление ушло более двух часов, а съели бэлеш, начиненный рисом, курагой и изюмом, буквально за несколько минут.

Фестиваль национальной кухни проходит на буздякской земле не в первый раз, но никогда он не был столь масштабным. На праздник прибыли жители не только Башкортостана, но и ближайших регионов. В этом году региональная общественная организация "Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан" выиграла президентский грант на проведение "вкусного" фестиваля, что позволило осуществить мероприятие с большим размахом.

На приготовление татарского пирога ушло более двух часов, а съели бэлеш, начиненный рисом, курагой и изюмом, буквально за несколько минут

- С древних времен бэлеш (национальный татарский пирог) является главным символом семьи и гостеприимства, теплоты, его готовят на выходные и праздники, он объединяет и сближает, - поделилась руководитель проекта Альбина Халиуллина.

Однако не только бэлеш стал угощением на фестивале: многочисленные участники - представители других народностей, живущих в республике, приготовили и свои национальные блюда. Здесь было что попробовать: блины, пироги, губадии, перепечи и другие лакомства так и манили гостей праздника к накрытым столам.

Как отметили организаторы фестиваля, главная цель - возрождение, сохранение и развитие традиционной национальной кухни в республике, приобщение представителей различных национальностей к культурным ценностям других народов, проживающих в Башкортостане. И потому на празднике исполняли народные песни, танцы, показывали постановки обычаев и традиций.

Кроме того, на фестивале можно было оформить подписку на "Российскую газету" и журнал "Родина" по специальной цене. Сотрудники редакции провели презентацию изданий "РГ" и ответили на вопросы гостей. Как же было приятно услышать положительные отзывы от наших читателей и пожелания процветания газете.

- Даже духовная пища есть, праздник удался! - весело комментировали гости.

На такой позитивной ноте прошел весь фестиваль. Вдохновленные организаторы строят планы на будущий год и думают о том, как попасть в книгу рекордов Гиннесса по приготовлению самого большого бэлеша.