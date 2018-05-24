В Оренбуржье майнеры возместили энергетикам ущерб в 78 млн рублей

В Оренбурге владельцы майнинговой фермы по добыче криптовалюты возместили энергетикам ущерб за электроэнергию на сумму 78 миллионов рублей.

Как сообщило в четверг УМВД по региону, ранее в полицию поступило заявление от сотрудников энергетической компании о том, что зафиксирована потеря электроэнергии на территории одного из бывших заводов Оренбурга.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Территорию оцепили бойцы Росгвардии.

- При осмотре полицейские обнаружили более 6000 единиц техники, подключенной к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, расположенной рядом, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Установлено, что высокотехнологичное оборудование использовалось для производства криптовалюты. Работа предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше восьми миллионов киловатт-часов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Промышленный районный суд Оренбурга признал двух руководителей фирмы виновными по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

- Им назначен судебный штраф в размере 200 тысяч рублей каждому. Энергетической компании возмещен ущерб в размере 78 миллионов рублей, - уточнили в УМВД.