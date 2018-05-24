В Пензе подвели итоги футбольного матча длительностью 24 часа

Пенза разогрела футбольных болельщиков в преддверии чемпионата мира-2018. В городе состоялся необычный футбольный матч, который длился 24 часа. Он также был посвящен столетию с основания местного футбольного клуба.

К ЧМ-2018 в Пензе подготовили поле, полностью отвечающее требованиям FIFA. На его создание затратили 200 миллионов рублей. Оно могло бы стать тренировочной площадкой для команд, играющих в соседнем Саранске. Но, увы, выбор на Пензу не пал. Чтобы выращенный изумрудный газон не пропадал зря, на него выпустили местных футболистов всех возрастов.

За сутки состоялись полноценных 32 тайма, на поле сменились 64 команды - это около тысячи человек. Они выступали за две сборные - "Сурские орлы" и "Пензенские рыси". Зрители узнавали в игроках на поле зампреда регионального правительства, депутатов гордумы, известных в городе телеведущих, актеров, музыкантов. Игра объединила людей самых разных профессий.

Глава региона Иван Белозерцев, который, как известно, неравнодушен к хоккею и выходит с клюшкой на лед в "ночной лиге", на футбольное поле пришел без бутс, он поздравил участников и зрителей праздника. Зато областное правительство выставило свою команду, которая открыла суточный матч первым голом.

Затяжной матч принес немало сюрпризов. Погонять мяч решили именитые пензенские регбисты. Футбольная форма оказалась им не по размеру. Одним внешним видом они повергли в панику студентов местного вуза, которым против них предстояло выйти на поле. Девушки из мини-футбольной команды "Сура", неоднократно завоевывавшие главный трофей страны, не уступили мужской сборной по футболу. Самым возрастным игроком матча стал 70-летний ветеран клуба "Зенит" Николай Шумилин, а самым младшим - 10-летний Владислав Морозов, воспитанник того же клуба.

Неподдельный восторг от игры испытали юные футболисты, которые только начинают свой путь в спорте. Для их подготовки создали идеальные условия.

- В Пензе не было подобных спортивных комплексов, где рядом расположены два поля - одно с искусственным покрытием, другое - с живым газоном. В нашем детстве мы только мечтали о таком. Сегодняшним игрокам по-настоящему повезло. Думаю, интерес к футболу будет только нарастать, - говорит тренер детской команды "Зенит" из Пензы Денис Комиссаров.

В дни проведения чемпионата мира по футболу Пенза снова поборется за внимание болельщиков. На Юбилейной площади установят самый крупный в мире футбольный мяч диаметром 20 метров. По размеру он сопоставим с семиэтажным домом. Чтобы надуть такого великана на глазах болельщиков, одновременно потребуется помощь двух тысяч волонтеров. В Пензе надеются установить сразу несколько рекордов, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В футбольный мяч на время чемпионата превратится и одна из главных достопримечательностей города - памятник Глобусу.