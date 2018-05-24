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24.05.2018 15:58
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Доходное место

В Пензе увеличат число платных парковок
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга №7574 (111)
Парковок в Пензе станет больше, но придется заплатить.

В мэрии представили проект организации парковочного пространства. До конца года планируется создать 1,7 тысячи мест для автомобилей, но все они будут платными.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Для сравнения: сейчас в Пензе действуют две платные парковки - у драматического театра и областной больницы, которые рассчитаны на 50 мест каждая. В часы пик место на них найти непросто. Зато пустуют частные крытые паркинги, построенные на улицах Володарского и Воронова. Они оказались невостребованными, хотя вокруг них трудно оставить автомобиль, но водители предпочитают экономить.

- Мы обследовали улично-дорожную сеть города и определили 27 мест размещения платных парковок в центре города и шесть - на окраинах. Преимущественно они будут открытыми, под закрытые парковки отдано 280 мест, - пояснил начальник управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин.

Для организации пространства потребуется 71 миллион рублей. Разработчики проекта надеются, что вложения окупятся в течение нескольких месяцев при условии поступления денежных средств за парковочные места напрямую в бюджет города, без фирм-посредников, как было ранее.

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- Есть опасения, что, когда этот проект реализуют, все дворовые территории окажутся заставленными автомобилями, а парковки останутся пустовать,- выразил сомнения в целесообразности трат глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.Финансисты пояснили, что поступления в бюджет от парковки у областной больницы за прошлый год составили почти 1,4 миллиона рублей, за четыре месяца этого года - уже 800 тысяч рублей. За год проект полностью окупился.

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