В Пензе увеличат число платных парковок

Парковок в Пензе станет больше, но придется заплатить.

В мэрии представили проект организации парковочного пространства. До конца года планируется создать 1,7 тысячи мест для автомобилей, но все они будут платными.

Для сравнения: сейчас в Пензе действуют две платные парковки - у драматического театра и областной больницы, которые рассчитаны на 50 мест каждая. В часы пик место на них найти непросто. Зато пустуют частные крытые паркинги, построенные на улицах Володарского и Воронова. Они оказались невостребованными, хотя вокруг них трудно оставить автомобиль, но водители предпочитают экономить.

- Мы обследовали улично-дорожную сеть города и определили 27 мест размещения платных парковок в центре города и шесть - на окраинах. Преимущественно они будут открытыми, под закрытые парковки отдано 280 мест, - пояснил начальник управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин.

Для организации пространства потребуется 71 миллион рублей. Разработчики проекта надеются, что вложения окупятся в течение нескольких месяцев при условии поступления денежных средств за парковочные места напрямую в бюджет города, без фирм-посредников, как было ранее.

- Есть опасения, что, когда этот проект реализуют, все дворовые территории окажутся заставленными автомобилями, а парковки останутся пустовать,- выразил сомнения в целесообразности трат глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.Финансисты пояснили, что поступления в бюджет от парковки у областной больницы за прошлый год составили почти 1,4 миллиона рублей, за четыре месяца этого года - уже 800 тысяч рублей. За год проект полностью окупился.