И.о. губернатора Красноярского края - о новых проектах "Енисейской Сибири"

Исполняющий обязанности Красноярского края Александр Усс рассказал, какие соглашения уже обсуждаются и готовятся к реализации в ходе проведения Петербургского международного экономического форума-2018.

- На ПМЭФ мы провели переговоры со Средне-Невской судостроительной компанией по очень конкретному вопросу, который значим не только для Красноярского края, но и для других регионов востока страны. Это предприятие готово начать строительство современных композитных судов для Енисея и других сибирских рек. Потребность в обновлении речного флота сегодня очень велика, у нас на Енисее остались пассажирские теплоходы физически и морально устаревшие. Мы всерьез рассматриваем перспективы строительства новых судов и обсудили финансовые условия этого проекта. Очень хотелось бы, чтобы красивые и современные теплоходы для Енисея появились на свет в Санкт-Петербурге.

Темой второго соглашения стала сельскохозяйственная отрасль. В Красноярском крае каждый год собирают более двух с половиной миллионов тонн зерна - это, как правило, пшеница отличного качества. У нас переизбыток продовольственного зерна, и мы испытываем определенные проблемы с его реализацией. Поэтому соглашение с Объединенной зерновой компанией важно для нас в двух аспектах - они являются признанными экспертами по продвижению такой продукции за рубеж, прежде всего в страны Азии. И второе - на Дальнем Востоке компанией строится зерновой терминал в порту Зарубино, и мы хотим сейчас, заранее, обговорить свою квоту на реализацию.

Кроме того, мы надеемся, Санкт-Петербург, имеющий огромный опыт проведения масштабных культурных и спортивных мероприятий, поделится этим опытом с Красноярском - ведь совсем скоро нам принимать всемирную Зимнюю Универсиаду 2019 года.