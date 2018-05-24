Власти Новосибирской области определили приоритеты в развитии транспортного комплекса региона до 2030 года. Акцент сделан на повышение доступности территорий, входящих в Новосибирскую агломерацию.

Задача - соединить федеральные и региональные транспортные потоки, повысить торгово-промышленный потенциал территории, снизить загруженность уличной сети областного центра и улучшить его экологию. Сегодня Новосибирск зажат автомобильными пробками. Свыше 28 тысяч автомобилей ежедневно поднимаются на Южную площадь с самой загруженной улицы - Большевистской. Как признают специалисты, одними ограничительными мерами, открытием скоростного движения и выделенных линий для общественного транспорта не обойтись.

Общие вложения в формирование транспортного каркаса уже составили 92 миллиарда руб-лей. Для дальнейшего развития бюджетных средств недостаточно, поэтому врио губернатора региона Андрей Травников предлагает отобрать первоочередные проекты.

Разработка транспортной стратегии Новосибирской области поручена Сибирскому государственному университету путей сообщения (СГУПС). С первыми результатами участников VII Международного Сибирского транспортного форума познакомил ректор вуза Алексей Манаков. По его словам, в основе стратегии - выгодное географическое положение области, современный и быстроразвивающийся аэропорт Толмачево, сеть автомобильных и железных дорог и судоходная река Обь. К существующей транспортной схеме Новосибирска, по мнению разработчиков стратегии, должны добавиться и городские электрички, развитие сети которых признано перспективным.

Для полноценного транспорт-ного каркаса уже построен и введен в эксплуатацию Северный обход, идет реконструкция дороги Р-254, строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска, утверждена проектная документация второго и третьего этапов. Как ранее сообщал врио министра транспорта области Анатолий Костылевский, работы на этом объекте в полном объеме возобновятся в конце мая. Планируется, что необходимые средства для достройки будут выделены новыми акционерами генерального подрядчика - компании "Сибмост". По данным Росавтодора, в этом году потребуется 750 миллионов рублей.

- В 2014 президент РФ поддержал предложение Новосибирской области об объединении автодорог федерального значения Р-254, Р-255, Р-256, Восточного и Северного обходов в единое транспортное кольцо. Юго-западный транзит - завершающий этап формирования транспортного каркаса. Он соединит все федеральные и территориальные дороги агломерации и позволит вывести транзитные транспортные потоки с улиц Новосибирска, - сообщил Алексей Манаков.

- По моделям, которые проработал СГУПС, до 2030 года, даже с вводом в эксплуатацию четвертого моста через Обь и условного пятого, интенсивность движения на этом направлении не упадет. Юго-западный транзит выведет транспорт с улиц города и поможет перемещать потоки с одного берега на другой. Мы одни этот объект не вытянем, поэтому надо плотно взаимодействовать с федеральным правительством и уже со следующего года начинать проектные работы, - отметил председатель комитета областного Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев.

В приоритете - четвертый (Центральный) мост, который станет частью городского транспортного каркаса. На его строительство требуется 41 миллиард рублей.

- Надеемся, что во втором полугодии будет принято решение о федеральной поддержке. Соглашение подписано, осталось только зафиксировать сроки начала финансирования, - сообщил Николаев.

- Мы можем констатировать, что аэропорт Толмачево состоялся как хаб. Акционеры решили вложить в его развитие до 2023 года еще 15 миллиардов рублей, а государство планирует поддержать проект реконструкции аэродрома Но чтобы аэропорт и дальше развивался, а акционеры продолжали инвестировать средства, необходимо увеличивать пассажиро- и грузопоток. Для этого нужно обеспечить транспортную доступность аэропорта. Сегодня дороги к воздушной магистрали перегружены, - продолжил тему генеральный директор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич.

Положительные сдвиги, которые будут способствовать развитию аэропорта Толмачево, есть. Так, проект строительства 20-километрового участка автомагистрали от Северного обхода в сторону Толмачево включен в федеральную программу, по которой будут выделены средства на проектно-изыскательские работы.

- Чтобы преимущества Новосибирской области не превратить в проблемы, вопрос транспортной доступности необходимо решать комплексно и рассматривать в более долгосрочной перспективе. Для этого нужно прописать целевые показатели, в частности, насколько увеличится скорость движения, повысится безопасность на дорогах и так далее, - убежден заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов.

Проект транспортной стратегии Новосибирской области до 2030 года уже в сентябре 2018-го может быть рассмотрен специалистами федеральных ведомств. В ближайшее время разработчики учтут замечания, высказанные на совещании, в том числе от экспертов из соседних регионов СФО.

Прямая речь

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО:

- Для комплексного развития Сибири и укрепления межрегиональных экономических связей необходимо организовывать скоростное сообщение между городами, расширять сеть региональных воздушных перевозок, повышать экологические характеристики общественного транспорта. Важнейшей задачей остается обеспечение безопасности работы транспортного комплекса.