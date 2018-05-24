В Кемеровской области в этом году на поддержку сельхозпроизводителей выделят один миллиард бюджетных рублей - на 145 миллионов больше, чем в 2017-м. В частности, финансирование развития животноводства увеличится вдвое - с 24,4 до 50 миллионов рублей. Это значит, что существенно вырастут расходы на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота молочных пород.

В прошлом году поддержкой из бюджетов всех уровней по программе "Развитие животноводства" воспользовались 63 производителя, получившие субсидии за 18,8 тысяч коров. К концу года добавилось еще 969 голов. Ожидается, что в 2018-м получателей будет больше сотни, а общее поголовье увеличится до 25,5 тысячи, при этом размер субсидии вырос с прошлогодних 1300 до 1964 рублей за голову. Почти 103,4 миллиона рублей (вместо прошлогодних 26,5 миллиона) пойдет на развитие племенного животноводства, еще 79 миллионов впервые направят на частичное возмещение затрат производителям, которые приобретают маточное поголовье для ликвидации лейкоза.

Но это еще не все. Вдвое будет усилена поддержка малых форм хозяйствования, включая семейные животноводческие фермы. На их развитие, по данным обладминистрации, пойдет свыше сорока миллионов рублей. А сельскохозяйственным кооперативам причитается более тридцати миллионов рублей - сумма, в 5,5 раза превышающая прошлогоднюю. При этом начинающие фермеры и семейные животноводческие фермы, получившие и освоившие гранты не менее трех лет назад, могут претендовать на бюджетные деньги повторно. А для личных подсобных хозяйств, которые остаются главной формой занятости в селе и реализуют молоко кооперативам, с мая и на все лето субсидия составит четыре рубля за килограмм сырья вместо двух.

Перемены обнадеживают, учитывая, что селяне годами работали в условиях низких закупочных цен при постоянном росте производственных затрат. В последнее время ситуация ухудшилась, а сумма субсидии оставалась неизменной. "В конечной стоимости молока в магазине доля сельхозпроизводителей в лучшем случае - одна треть. Остальное - переработка и торговля. Хотя правильно было бы - 50 на 50", - заявил новый и. о. замгубернатора Кемеровской области по АПК Алексей Харитонов.

Между тем стратегическая задача вывести Кузбасс на полное самообеспечение продовольствием была поставлена областным руководством не год назад и не два. Но до сих пор продукцией животноводства регион обеспечивает себя лишь на 60 процентов, и доля местных продуктов на торговых полках в лучшем случае не растет. Тем временем с мест приходят неутешительные новости о сокращении мясного и молочного поголовья.

- Людей, работающих на земле, осталось мало, - констатирует глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Киселевска Владимир Хащивский. - Цены на технику непомерные: "Кировец" - восемь миллионов рублей. Спасибо, мне городские власти помогли, я приобрел молоковоз, поставил линию переработки и теперь скупаю сырье в фермерских хозяйствах, в том числе, мелких, от которых молочные заводы отказались. Сейчас работаю с пятью производителями. Перерабатываю около шести-семи тонн в день. Но есть проблемы со сбытом. В торговые сети лучше не заходить: можно без всего остаться. Деньги за товар приходится ждать месяцами. У крупных магазинов свои поставщики - как правило, такие же крупные, которые и заняли уже почти все полки. Хотя чем мельче производитель, тем выше качество. Такая продукция должна быть доступной потребителям, в том числе, и по ценам. Поэтому я думаю над расширением перерабатывающих площадей. Упаковку - пластиковые бутылки под молоко, кефир и йогурты - будем лить сами. Еще планируем производить настоящий, без комбижиров, плавленый сыр. Правда, даже "бэушная" линия для его производства обойдется не меньше, чем в миллион-другой рублей, а получить кредит под пять процентов годовых крайне сложно.

По данным обладминистрации, сегодня лишь половина всего объема сырого молока, производимого в Кузбассе, перерабатывается внутри региона, остальное вывозят. Что делать? Во-первых, поддержать местную инфраструктуру по закупке молочного сырья у населения, и такой шаг в этом году будет сделан: грантовая поддержка сельскохозяйственных кооперативов для развития материально-технической базы вырастет с 5,5 миллиона до 36,2 миллиона рублей. А во-вторых, нужно наращивать и развивать перерабатывающие мощности, повышая тем самым конкуренцию внутри отрасли.

- Правильный путь - создание кластеров, объединяющих производителей молока на определенной территории и переработчиков. Давайте на этапе развития снизим на региональном уровне налоги на землю, имущество, прибыль (областную долю). Выпадающие доходы будут компенсированы созданием рабочих мест, ростом производства, повышением зарплат, налог с которых пойдет в муниципальные и региональный бюджеты. Все вернется сторицей. Что важно - создание кластера усилит позиции производителей и переработчиков молока в переговорах с сетями, - убежден Алексей Харитонов.

А как у соседей?

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, средняя закупочная цена сырого молока в регионе составляет 14,5 рубля за литр, хотя год назад переработчики покупали его по 21,5 рубля. Как заявил председатель областной Ассоциации руководителей сельскохозяйственных предприятий Анатолий Степанов, сегодня большинство производителей молока работают с убытками.

Между тем производство молока в регионе растет. В первом квартале 2018 года оно достигло 161,2 тысячи тонн, что на 9,4 процента превышает показатель аналогичного периода 2017-го. Это означает, что объективных предпосылок для роста цен нет.

Ситуацию обсудили участники оперативного совещания у врио губернатора Андрея Травникова, который заявил о том, что необходимо "по жесткому" поговорить с некоторыми переработчиками. Было принято решение обратиться в ФАС "для более глубокого анализа сложившейся ситуации", а с 1 июля 2018 года перейти на обязательную ветеринарную сертификацию, которая предотвратит появление фальсифицированной продукции.

На заседании аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской области некоторые депутаты высказали мнение, что необходимо закупать молоко в хозяйствах для того, чтобы бесплатно распределять его среди неимущих.